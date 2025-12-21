Raphinha y Lamine acaban con un errático Villarreal (0-2)

El Villarreal no pudo este domingo con el Barcelona, que se llevó los tres puntos de la Cerámica gracias a los goles de Raphinha, de penalti, y Lamine Yamal en un partido en el que los locales no supieron aprovechar sus grandes ocasiones y jugaron en inferioridad numérica desde el minuto 39.

El partido que pudo ser en Miami y no fue tuvo de todo. En una primera parte frenética tuvo lugar el penalti a los doce minutos, fue anulado un gol en propia meta de Koundé y Renato Veiga fue expulsado por una entrada a Lamine. En la segunda, el Barcelona sentenció el partido en el minuto 63 para seguir más líder de la Liga, pero también perdió a Koundé por lesión.

El Villarreal salió con ganas, atrevido, y tuvo sus ocasiones en los primeros diez minutos con Pepe y Ayoze. La presión adelantada que planteó Marcelino estaba surgiendo efecto: incomodaba la construcción del Barcelona, robaba el balón en campo rival y finalizaba jugadas.

En un error en la salida de balón del equipo culé, el Villarreal recuperó, pero Ayoze envió el balón fuera. A los locales les faltaba el acierto que sí tuvo Raphinha para forzar el penalti ante Santi Comesaña. Tras una recuperación de los de Hansi Flick, el brasileño se metió en el área y Comesaña metió la pierna. Alberola Rojas no tuvo dudas y pitó un penalti que el brasileño convirtió engañando a Luiz Júnior para poner el 0-1 (m.12).

Sin embargo, el Villarreal no se desmotivó y siguió con el plan. Buchanan tuvo dos ocasiones que se marcharon desviadas y Raphinha se quedó a centímetros de poner el segundo. El delantero del Barcelona lanzó un misil desde fuera del área que se marchó directo a la escuadra. La Cerámica se quedó en silencio y el sonido de la madera retumbó en el estadio amarillo.

Como ya pasó en el último partido entre ambos en Vila-real (1-5), el fuera de juego estaba penalizando al Villarreal y, después de varias jugadas que quedaron invalidadas, en el minuto 19 Koundé metió en propia meta un centro de Cardona, pero el lateral izquierdo estaba adelantado cuando puso el centro y el gol no subió al marcador. Un larguero de Pepe también quedó invalidado.

Al equipo de Marcelino le faltaba pausa. El Villarreal se sentía bien y quería transformar las buenas sensaciones en gol, pero, sin darse cuenta, se apresuraba. Los jugadores amarillos estaban impacientes. El guion cada vez se comenzaba a parecer más al partido del año pasado, algo que quería evitar el entrenador local.

Pero el Villarreal no aprovechaba ni sus aciertos ni los errores del rival. Buchanan cerca se quedó de penalizar una mala cesión de Balde a Joan García, pero el balón se marchó por centímetros de la portería ante la desesperación de Marcelino. El Barcelona, pese a todo, estaba cómodo.

Al Villarreal no le salía nada y, encima, en el minuto 39 quedó con un jugador menos después de la expulsión directa de Renato Veiga por una entrada a Lamine Yamal. Tras el descanso, el partido siguió con un ritmo alto, pero la intensidad fue bajando por parte de los locales.

El Barcelona aprovechó su superioridad numérica para hundir al Villarreal en su área con un latigazo de Lamine en la primera jugada que blocó Luiz Júnior y el guardameta salvó otra de Fermín para mantener la distancia mínima. El Villarreal, pese a que le costaba salir al contraataque y comenzaba a estar realmente fatigado, se mantenía vivo… Hasta el minuto 63.

Tras una jugada llena de rebotes, tiros y rechaces de la defensa amarilla, Lamine Yamal se erigió en el área para marcar el 0-2 con un disparo ajustado al palo. El Villarreal no se rendía y entraron Mikautadze y Oluwaseyi para intentar agitar el partido.

Lo cierto es que el Villarreal, liderado por una buena actuación de Moleiro y Buchanan, siguió teniendo más ocasiones, pero el fuera de juego y unas grandes paradas de Joan García no le permitieron meterse en el partido de nuevo. También pidieron dos penaltis a Mikautadze y Rafa Marín que Alberola Rojas no consideró. Sin mucho esfuerzo, los de Flick acabaron con el Villarreal.

El Barcelona, que acabó con Casadó de lateral derecho ante la lesión de Koundé, finaliza el año con 46 puntos, a cuatro de distancia con el Real Madrid, mientras que el Villarreal no pudo evitar la primera derrota del curso en casa y pasará estas Navidades en el cuarto puesto con 35 unidades.