Real Madrid - Borussia Dortmund: horario y dónde ver el partido de la Champions League

Con el nuevo formato de la UEFA Champions League se presentan partidos muy disputados para seguir escalando en la clasificación y no perder comba con los primeros puestos tras las dos primeras jornadas.

Este es el caso del Real Madrid, que se enfrenta al Borussia de Dortmund en el tercer partido de la competición. Los alemanes llegan como líderes con dos victorias en dos partidos y despúes de golear al Celtic de Glasgow por 7-1 en el Signal Iduna Park.

Por su parte, el Real Madrid recibió una derrota por la mínima en Francia que le ha colocado fuera de los puestos de clasificación directa, provocando que llegue a este encuentro con más presión que el equipo visitante.

A pesar de la derrota en la Champions, el Real Madrid viene de endosarle un duro castigo al Celta de Vigo en Balaídos en la última jornada de liga, por lo que los blancos deben tener confianza para afrontar el encuentro.

El equipo blanco no podrá contar con el lesionado Dani Carvajal mientras que por su parte en el Borussia no podrán jugar Adeyemi ni Yan Couto por lesión, bajas sensibles para los dos equipos aunque no tan numerosas como en otros equipos de la competición.

Horario del Real Madrid - Borussia Dortmund

El partido entre el equipo de Carlo Ancelotii y el conjunto alemán se disputa a las 21:00 de este 22 de Octubre en el Santiago Bernabéu. Se espera un lleno total en el estadio para asistir a este atractivo partido de la tercera jornada de la máxima competición europea. Los visitantes también tendrán representación en la grada con una de las mejores aficiones a nivel mundial, y la ilusión de llevarse un buen resultado de vuelta a Dortmund.

Dónde ver el Real Madrid - Borussia Dortmund

Este encuentro se puede ver a través de televisión en el canal Movistar Liga de Campeones, al igual que la previa del encuentro que se ofrece en el mismo canal.

Resto de partidos de la Jornada 3 de Champions el 22 de Octubre

En el resto de partidos de la jornada, destacan, además de la nueva oportunidad del Girona de estrenar su casillero de victorias en la Champions ante el Slovan Bratislava, unos interesantes PSG-PSV o la visita del Stuttgart al Juventus Stadium.