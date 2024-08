Reivindicación de Fayos en su último baile

Las Carreras de Caballos en Sanlúcar de Barrameda están de vuelta. Diez después de la finalización de un esplendido y exitoso primer ciclo de la 179ª edición, los caballos volvían a las playas de la localidad para empezar un segundo ciclo, más numeroso e importante que el primero, en el único día de los seis totales entre ambos ciclos en el que hay hasta cinco carreras. La más importante, el primer Gran Premio de la edición, el GP de Andalucía, que repartía el mayor montante de dinero hasta la fecha, con 10.200 euros y 6.000 de ellos para el vencedor. El nombre del día sería el de Borja Fayos, protagonista en lo deportivo tras su triunfo en el último día del pasado ciclo, y en lo extradeportivo, al ser sancionado por sobrepasarse en el peso y que montaría por última vez en Sanlúcar en esta jornada tras haberle sido concecida la cautelar. Fayos correría las cinco carreras, al igual que otro triunfador del primer ciclo, Jaime Gelabert, y otro jockey mito en Sanlúcar como Ricardo Sousa. Nico Valle o el checo Vaclav Janacek, probarían en cuatro.

La primera carrera se esperaba ya con mucha afluencia de público y sin el calor que abrumó a los aficionados en el final del primer ciclo. La carrera Puerto de Sevilla, contaría con 7 caballos entre los que se encontraban favoritos como Astimegoesby y Fijy Gold, montados por Fayos y Cristina Pérez. Con 10 minutos de retraso sobre la hora prevista tras el desboque de la yegua Azofaifa, que dejó a Victoria Alonso sin opciones, se inició una carrera que comandó Janacek con Muguetajarra durante casi la totalidad de la carrera. Los favoritos vigilaron a este y a Bribon, que impusieron un ritmo bastante alto y difícil de sobrepasar. Astimegoesby, por fuera, y Fijy Gold, por dentro, trataron de atacar en los últimos 500 metros, pero Muguetajarra y el siempre fiable Maamur aguantaron la embestida hasta los últimos metros en los que Fayos, con Astimegoesby, conseguía imponerse. Primer puesto para él, que iniciaba el primer ciclo como terminó el último, ganando, y que se reivindica en el que deja entrever como último día como jockey en esta playa. 2º para un combativo Muguetajarra y 3º para Maamur.

La Beefeater 0,0 daba nombre a la segunda carrera de la jornada con 9.350 euros a repartir tras los 1.800 metros de prueba. Ricardo Sousa montando a Far Away Thoughts ostentaba el favoritismo en taquillas para intentar hacerse con la primera victoria de esta edición, muy seguido de Mauro, con el que Borja Fayos quería la segunda victoria del día. Warrior´s Revenger comandaba la prueba en el inicio, seguido de Dabespir y con la amenaza por el exterior de Eton Messer y Far Away Thought, mientras Mauro aguardaba en la cola. A 600 metros del final, hasta cuatro caballos se ponían prácticamente en fila pero la fuerza de los dos favoritos auguraba un espectacular mano a mano final. La batalla se la llevaría, nuevamente, Borja Fayos, convencido de dar un golpe en la mesa en su última jornada. 1º para Mauro, 2º Far Away Thoughts y 3º para Battle Chargue, cerrando una terna preparada por Óscar Anaya.

Máxima expectación para el Gran Premio de Andalucía, el primero que se reparte en Sanlúcar en la 179ª edición de las carreras. Cinco caballos en una forma espectacular -Confident Star, Parting Glass, Dimax, The Snapper y Percy Green- para cinco de los mejores jockeys del momento -Janacek, Sousa, Gelabert, Valle y Fayos-. El favorito, Parting Glass lideró la prueba durante muchos de los 1.600 metros totales. The Snapper y Confident Star lo marcaban muy de cerca en una carrera en la que Dimax y Percy Green no tuvieron opción alguna. Un ataque de The Snapper, montado por Nico Valle, desarboló a Confident Star, y desemobocó en un sprint final con el favorito, montado por Sousa, que tuvo que conformarse con un nuevo segundo puesto. Premio mayor para The Snapper, segundo para Parting Glass, en lo que sería otro doblete de Anaya, con Confident Star cerrando el podium.

A las 20:00 horas daba comienzo la cuarta prueba de la jornada, el premio Ciudad de Sevilla, en la que partían un total de 12 caballos desde la línea de salida, la más numerosa de toda la edición hasta el momento. Poco ritmo al inicio de carrera debido al control que buscaban los jockeys ante tantos caballos presentes. Too Green Hot, de Borja Fayos, se mostró en cabeza durante casi toda la prueba, consciente de que sus remotas opciones pasaban por ahí. Sin embargo, el ataque de Anaz rompió la carrera a 300 metros de la meta. El favorito, Farzaneh, reaccionó rápido por dentro y Drover, un poco más tarde, lo hizo por fuera. La rápida respuesta de Farzaneh significó la primera victoria, por fín, para Ricardo Sousa. Nuevo triunfo para el preparador Anaya; 2º puesto para Drover y 3º para Anaz.

En el precioso atardecer de Sanlúcar se disputaba la última de la prueba, la Caixabank, que cerraba la primera jornada de este segundo ciclo. 8 participantes, entre los que destacaba un Borja Fayos en su presumible última carrera en Sanlúcar. El favorito, Rebelious Spirit salía fuerte, pero en pocos metros perdió el liderazgo ante el ritmo de Portofino. Era Tiger Bash, de Fayos, quien se mostraba por fuera para completar una terna que estarían disputándose la cabeza de carrera hasta los metros finales. Peken, por dentro, parecía tener el mejor rush final hasta que sorprendió Sogalinda en último momento. Así, Jaime Gelabert no se iría de vacío en este primer día, con Peken en segunda posición y Tiger Bash, de Fayos, completando el podium en una jornada protagonizada por su reivindicación ante su prematuro adiós en la presente edición.