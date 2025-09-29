Sevilla acoge una nueva edición de la Gran Semana del Caballo Angloárabe con actividades para todos los públicos

El jinete Alanís salta un obstáculo durante la exhibición que se produjo en el acto de presentación.

El Parque del Alamillo será el escenario de la Gran Semana del Caballo Angloárabe, un evento hípico de referencia que se celebrará del 1 al 5 de octubre y que consolida a Sevilla como un punto clave en la agenda deportiva nacional.

La presentación del evento, celebrada en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), contó con la presencia de la delegada de Deportes y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Silvia Pozo, y ofreció una muestra de la destreza de jinetes y caballos, destacando la calidad de esta cita anual.

Esta edición cuenta con el mayor presupuesto de su historia, destinando 30.000 euros a los diversos concursos que se desarrollarán durante la semana. Además, el evento se abre a todos los públicos con actividades como paseos en ponis para los más pequeños y entradas gratuitas, con el objetivo de acercar y promocionar la hípica entre la ciudadanía.

La Gran Semana Anglo-árabe de Sevilla es un evento internacional en torno al caballo de competición deportiva que se celebrará en el Parque del Alamillo y que incluye diferentes actividades como la Final Nacional del Ciclo de Caballos Jóvenes, el Concurso Internacional de Completo, el Campeón de Campeones de Doma Vaquera, Jornadas Formativas de primer nivel o las Pruebas de Selección con concursos morfológicos y de salto en libertad para los potros. También contará con espacios lúdicos como zona de restauración, comercial, actuación musical y paseos gratuitos en poni para los más pequeños.

Los mejores jinetes de España (los participantes en los tres últimos Juegos Olímpicos han salido de aquí) e internacionales se dan cita en esta apasionante competición que transformará durante el sábado 4 de octubre el Parque del Alamillo en una enorme pista de competición donde los caballos galoparán a gran velocidad saltando obstáculos increíbles.

Se cuenta con la presencia de Francia, Suecia, Bélgica, Portugal y el neozelandés Mark Todd, nombrado Jinete del Siglo XX por la Federación Ecuestre Internacional, ofrecerá un curso y recibirá el Premio 5 Estrellas de la Asociación de Criadores de Caballos Anglo-árabes.

Francisco Gaviño, presidente de la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo—árabes (AECCAá), ha mostrado su agradecimiento a las instituciones, patrocinadores y colaboradores por "permitir llevar adelante un año más una Gran Semana que es referencia en la ciudad de Sevilla, siendo la única de estas características en España, en la cultura ecuestre y también en el deporte hípico", recordando que los representantes de España en Completo en los tres últimos Juegos Olímpicos han pasado por allí y han participado con caballos nacidos en Andalucía.

El acto ha concluido con una pequeña exhibición a cargo del jinete internacional de Completo Juan Carlos Alanís, antes de que el día 1 de octubre se ponga en marcha la XV Gran Anglo-árabe de Sevilla.

La entrada y todas las actividades son libres y gratuitas para el público.