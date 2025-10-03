Sevilla acogerá la Copa Nadia del 5 al 11 de octubre

Foto de familia en la presentación de la Copa Nadia en el Ayuntamiento de Sevilla.

El Ayuntamiento de Sevilla acogió este jueves la presentación de la 9ª edición de los Internacionales de Andalucía de Tenis Femenino, Copa Nadia, torneo profesional ITF W35 incluido en el circuito mundial ITF World Tennis Tour y que tendrá lugar del 5 al 11 de octubre en el centro de tecnificación de tenis Blas Infante, .

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; la teniente de alcalde y concejala Silvia Pozo; el diputado de cultura, deportes y ciudadanía de la diputación de Sevilla, Casimiro Fernández; la directora general de sistemas y valores del deporte de la Junta de Andalucía, Mariola Rus; el gerente del Instituto Municipal de Deportes, Ricardo Villena; la madre de Nadia, Mercedes Gordillo; la vocal del tenis femenino de la Federación Andaluza de Tenis, Mª Ángeles Bizcocho; y el director general de la Federación Andaluza de Tenis, Juan Arispón.

Casimiro Fernández apuntó que "estamos muy contentos y orgullosos de formar parte de esta Copa", incidiendo en que la diputación "apoya desde siempre a los clubes, a las federaciones y al deporte femenino". Además, afirmó que "estas jugadoresson y serán referentes para las generaciones futuras, haciendo del tenis un deporte de primera línea en nuestra provincia".

Durante la presentación se ha puesto en valor el respaldo institucional del Ayuntamiento de Sevilla, la diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía, así como el compromiso de las empresas privadas, con J Castillo Seguros como patrocinador principal que da nombre al torneo.

La Copa Nadia 2025 repartirá 30.000 dólares en premios y 35 puntos WTA a la campeona, consolidándose como un evento de referencia en el tenis femenino internacional. Las entradas son invitaciones gratuitas y pueden conseguirse a través de la página web oficial del torneo.