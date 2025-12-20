El Sevilla Femenino se despide de la Copa de la Reina ante el Tenerife (1-2)

El Estadio Jesús Navas fue escenario de un buen espectáculo de fútbol femenino en los octavos de final de la Copa de la Reina Iberdrola. Los 820 espectadores que acudieron vivieron un partido emocionante durante los 90 minutos, vibrando con cada jugada de una cita que tuvo ritmo y giros inesperados. Al final el Sevilla Femenino cayó por 1-2 ante un Tenerife que fue capaz de remontar el gol inicial de Inma Gabarro.

Desde el pitido inicial, ambos equipos demostraron que no estaban dispuestos a ceder terreno. El Sevilla Femenino salió con la intensidad que exige un choque de eliminación directa y, apenas unos minutos después, Inma Gabarro firmó el primer gol del partido. Concretamente, era el minuto 9 y la grada celebró el 1-0 con una sensación de esperanza para las sevillistas.

Sin embargo, la alegría fue efímera. Sólo tres minutos después, en el 12, la marfileña Bernadette Amani igualó para el Tenerife, demostrando que las visitantes llegaban con hambre de victoria también. Fue un balón que se quedó suelto en el área pequeña después de un córner desviado en el primer palo y la futbolista del Tenerife prácticamente sólo tuvo que empujarlo a la red. El partido se convirtió en un intercambio constante de ataques y transiciones rápidas, con ambos conjuntos luchando cada balón como si fuera el último.

El resto de la primera mitad mantuvo el mismo ritmo. El Sevilla generó ocasiones y buscó el segundo gol, pero el marcador permaneció inmutable hasta el descanso. Las jugadoras se retiraron a los vestuarios con un 1-1 que dejaba abierta la eliminatoria y una sensación de incertidumbre en el ambiente.

Tras la reanudación, Tenerife salió más decidido y sorprendió a las locales en el minuto 47 con un gol que adelantaba 1-2 a las visitantes. Cinta Rodríguez era la autora del tanto que ponía por delante a las isleñas. Fue un centro-chut desde la banda derecha del ataque visitante y Gramaglia acudió al remate de cabeza, pero no llegó a tocar el balón y eso despistó a la portera sevillista, Cheza, que no pudo desviar el balón.

El Sevilla tuvo que recomponerse rápidamente, y lo hizo con una serie de cambios: Milla Cortés entró por Esther, Andrea Álvarez y Alice Marques reemplazaron a Alicia e Iris, y Alba Cerrato ingresó en sustitución de Kanteh. Las sevillistas buscaban frescura, velocidad y profundidad en ataque, conscientes de que el tiempo apremiaba.

El tramo final del partido fue emocionante. Paulina Gramaglia tuvo una oportunidad clara, pero la portera Cheza detuvo el disparo con reflejos. Minutos después, un gol de Iratxe fue anulado por fuera de juego.

El pitido final confirmó el 1-2 a favor del Tenerife. La derrota dejó al Sevilla FC Femenino eliminado en octavos de la Copa de la Reina, pero no empañó el esfuerzo durante los 90 minutos.