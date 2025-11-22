El Sevilla Femenino firma su tercera victoria consecutiva (3-1)

Las jugadoras del Sevilla Femenino se animan antes de arrancar el choque con e Deportivo.

El Sevilla Femenino logró una importantísima victoria ante el Deportivo por 3-1, la tercera seguida para asentarse en la zona media-alta de la clasificación. Las de David Losada, que venían de una buena racha de resultados, buscaban aumentar el estado de felicidad y lo consiguieron pese a la complejidad del encuentro.

La primera mitad comenzó con dominio alterno y lo cierto es que las sevillistas fueron de menos a más. De hecho, la primera gran ocasión, tras varios intentos desde el córner, acabó en gol tras un potente disparo de Inma Gabarro sobre la portería de Inés Pereira en el momento en el que se sobrepasaba el primer cuarto de hora de juego. A raíz del gol, las nervionenses se fueron encontrando más cómodas, pero una acción en el tramo final de Sullastres acabó siendo señalizada como penalti, el cual se encargó de transformar Ainhoa Marín para poner las tablas.

Tras el descanso, el equipo nervionense salió de nuevo con una marcha más buscando poner de nuevo el marcador a su favor y pasada la hora de juego lo logró tras un buen pase de Fatou Kanteh sobre Inma Gabarro, convirtiendo la sevillana su segundo gol del choque, el cual le acabaría otorgando el MVP del encuentro. Con los banquillos moviéndose, a falta de 15 minutos para el final Débora García puso el esférico para Fatou Kanteh, con la delantera gambiana rematando a placer para aumentar la renta en otro de esos momentos de felicidad personal y colectiva.

Con este triunfo, el primer equipo femenino sevillista se marcha al parón con 20 puntos en el casillero, a la espera de visitar en 15 días al Atlético de Madrid en la decimotercera jornada, comenzando así el último mes de competición de 2025.