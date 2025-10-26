El sevillano Rueda sufre un fuerte accidente en Malasia

El sevillano José Antonio Rueda (KTM) y el suizo Noah Dettwiler (KTM) sufrieron un fuerte accidente durante la vuelta de formación de la carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia en el circuito de Sepang.

El palaciego, ya campeón del mundo de la categoría, no pudo evitar embestir con gran violencia por detrás al suizo Dettwiler, que rodaba muy lento por la trazada y ambos pilotos quedaron tendidos en el suelo y tuvieron que ser evacuados en ambulancia hasta la clínica del circuito.

Después de una primera atención médica se decidió enviar al piloto español, matemáticamente campeón del mundo de Moto3, en helicóptero hasta uno de los centros médicos de referencia de la zona, sin que se sepa por el momento el alcance real de su lesión.

Según DAZN, tras hablar con los integrantes del equipo que acompañan a José Antonio Rueda, el piloto está bien, pero muy dolorido y las pruebas que le están haciendo están saliendo bien.

El japonés Taiyo Furusato (Honda) logró su primera victoria en el campeonato del mundo al vencer la complicada carrera de Moto3 del Gran Premio de Malasia. El ya campeón del mundo, José Antonio Rueda (KTM) no comenzó ya con buen pie la carrera de Moto3, primero al saber que tendría que cumplir con una doble vuelta larga de penalización al ser sancionado por su conducción errática y peligrosa entre las curvas 12 y 13 durante la segunda clasificación. Después sufrió ese grave accidente en la vuelta de formación cuando no pudo evitar al suizo Noah Dettwiler (KTM), al que embistió con violencia por detrás, cuando éste rodaba muy lento por la zona de la trazada, entre las curvas tres y cuatro, lo que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja de inmediato al quedar los pilotos tendidos en el suelo.

Noah Dettwiler y José Antonio Rueda tuvieron que ser atendidos en la misma pista y trasladados a la clínica del circuito, aunque ninguno de los dos perdió el conocimiento, pero la brutalidad del impacto fue muy fuerte y acabó forzando a Dirección de Carrera a enviar de regreso a los pilotos a sus talleres para preparar un nuevo protocolo de salida.

Tras una primera revisión médica en la clínica del circuito se decidió trasladar en helicóptero a ambos pilotos a un centro médico de referencia además de modificar el horario de las carreras. Debido a ese percance de Rueda y Dettwiler, Dirección de Carrera decidió recortar la distancia de la carrera de Moto3 de las quince vueltas previstas inicialmente a sólo diez y pasar la carrera de Moto2 a la última posición de la jornada.