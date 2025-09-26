El Simón Verde Sport Cocos Sevilla llega con bajas a Valladolid

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla inicia la temporada de Liga Iberdrola con una difícil salida ante el Colina Clinic El Salvador de Valladolid, el vigente campeón de los tres últimos títulos disputados -Liga, Copa pasadas y recientemente la Supercopa con un firme 58-7 ante San Cugat. El encuentro será el próximo domingo a las 11.00 con arbitraje de la valenciana Lorena Martínez. En la lista de las sevillanas están algunas de las últimas incorporaciones y también algunas bajas sensibles. Viajan con el quince titular decidido y que será el formado por: Marina San Román, Marieta Román, Miriam Roig, Carmen ‘Mele’ Fernández, Irene González, Katie Barnes, Alba Sánchez, María Estepa, Ana Caravaca, Blanca Ruiz, Claudia Sánchez, Lucía Aguayo, Idaira García, Irene León y la canadiense Sofía Brussoni. Para los relevos quedan las delanteras Nora Colorado, Araceli Baena y la italiana Martina Farina, así como las tres cuartos Marta Núñez y Concha Moreno.

Para el entrenador de las maireneras Massimo Sandri: “Es un partido muy complicado en la primera jornada de Liga y ante el mejor equipo y tras una pretemporada muy corta. Viajamos con un plantel no del todo completo por distintas circunstancias, pero nuestras chicas tienen muchas ganas de jugar y de lo que estoy seguro es que van a jugar con corazón y lo darán todo”.

Las chamizas que entrena el británico Michael Walker-Fitton tienen en sus filas a internacionales como las primeras líneas Sidorella Bracic e Inés Antolínez, la flanker Nerea García, la medio de melé Bing Bing Vergara o la centro Amaia Erbina.

Variaciones en el sistema de competición

El sistema de competición de Liga varía con respecto a la pasada temporada, siendo a ida y vuelta la primera fase. Jugarán una liga regular a doble vuelta entre todos los equipos durante 14 jornadas, jugando cada equipo 7 partidos en casa y 7 fuera. Tras la liga regular se jugará un play-off por el título (semifinales 1º contra 4º y 2º contra 3º) y después la final. Todas las eliminatorias serán a partido único en el campo del equipo mejor clasificado tras la liga regular, incluida la final entre los vencedores de los partidos de la eliminatoria de semifinales.

La Liga Iberdrola comienza el próximo 29 de septiembre con la visita al vigente campeón liguero Colina Clinic El Salvador de Valladolid. El primer partido en casa será en el Juan Arenas de La Cartuja el 5 de octubre contra Olímpico de Pozuelo. El 19 de octubre volverán a jugar en casa contra Complutense Cisneros, el 26 de octubre visitarán al Silicius Majadahonda y el 9 de noviembre recibirán al San Cugat en Sevilla. A mediados de noviembre tocará viajar hasta A Coruña al Campo del CRAT el día 16. Diciembre traerá a Sevilla al Getxo el día 14 y se volverá a jugar en casa en el primer partido de la segunda vuelta de la fase regular contra las chamizas de El Salvador el día 21 antes de las fechas navideñas.

El resto de partidos: En enero del nuevo año 2026 visitas a Olímpico el día 11 y a Cisneros el día 18 y en febrero recibirán a Majadahonda el día 15 y visitan a San Cugat el 22. Ya en marzo reciben al Rialta CRAT A Coruña el día 8 y cierran la fase regular visitando a Getxo el día 15.