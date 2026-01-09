El Simón Verde Sport Cocos Sevilla se mide al Olímpico de Pozuelo con estreno de la chilena Valeria Vera

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla retoma la competición liguera este sábado con un exigente desplazamiento a Madrid para enfrentarse al Olímpico de Pozuelo, en un encuentro que se disputará a las 13:00 horas en el Valle de las Cañas y que estará dirigido por el colegiado valenciano Joaquín Santoro.

La principal novedad en el conjunto sevillano será el debut de la internacional chilena Valeria Vera, que ocupará el puesto de ala diestra. A sus 26 años, la jugadora sudamericana llega procedente del Villa Alemana Rugby Club, con experiencia también en el Universidad de Valparaíso y un destacado recorrido en la selección chilena de Rugby 7. Habitual segundo centro, Vera también puede actuar como flanker, aportando polivalencia al equipo.

Las Cocos, necesitadas de un triunfo, afrontan el choque con varias bajas importantes, entre ellas Irene González Puma, Katie Barnes, María Estepa, Marta Arahal y Claudia Sánchez. Pese a ello, el cuerpo técnico ha definido un quince titular competitivo formado por Araceli Baena, Marieta Román, Miriam Roig, Irene González, Marina San Román, Martina Farina, Alba Sánchez, Cecilia Benza, Ana Caravaca, Blanca Ruiz, Irene León, Sofía Brussoni, Idaira García, Valeria Vera y Lea Ducher. En el banquillo esperarán su oportunidad Nora Colorado, Valle Viñas, Elena Vallejo, Mele Fernández, Marta Núñez, Duna Gómez, Lucía Aguayo y Concha Moreno.

Valeria Vera escapa de sus rivales en un partido con su anterior equipo. / M. G.

La entrenadora sevillana, Irene Romero Perdi, destaca el trabajo realizado durante el parón: “Volvemos con las pilas cargadas tras las fiestas para un partido que suele ser muy igualado. Queremos aprovechar la potencia de la delantera para generar espacios y desplegar un juego más incisivo en las bandas”. Sobre la nueva incorporación, subraya que Valeria ha mostrado “intensidad, ofensividad y firmeza en defensa” desde su llegada.

El Olímpico de Pozuelo cuenta en sus filas con jugadoras de peso como la flanker sueca Hannah Olivia Persson y la segunda línea venezolana Diana Carolina Guerrero, además de referentes como la ala Chiara Pisu, especialista en tiros a palos, la capitana Blanca Barruso y la zaguero Iera Etxebarría, lo que anticipa un duelo de máxima exigencia para las sevillanas.