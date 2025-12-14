El Simón Verde Sport Cocos Sevilla cede ante un poderoso Getxo en La Cartuja (12-53)

Las jugadoras del Simón Verde Sport Cocos Sevilla intentan defender cerca de su línea de ensayo en una constante durante casi todo el partido.

El Simón Verde Sport Cocos Sevlla recibía en su feudo a un rival compacto como el Getxo, que se impuso con claridad por 15-53 después de dominar el desarrollo de un encuentro que se decantó desde la primera mitad hacia las visitantes. Concretamente, en ese periodo inicial todo se iba a jugar en el campo de las universitarias, ya que no fueron capaces de atacar prácticamente ni una sola vez. El 0-19 del intermedio definía fielmente lo que había sucedido en el campo Juan Arenas de La Cartuja.

Con descaro comenzó a dominar territorialmente el Getxo desde el principio hasta sumar su primer ensayo de la zaguero argentina Petraccaro. El encuentro continuó con noticias negativas para el Simón Verde Sport Cocos con la temprana lesión de Katie Barnes, una tempranera roja directa a Blanca Ruiz en el minuto 17 de juego por un placaje alto y un Getxo decidido a imponer su ley y sumar tres ensayos antes del descanso con exclusión temporal de Lea Ducher incluida. El resultado de 0-19 ya indicaba que el encuentro se iba a decantar hacia las visitantes de no producirse una situación inesperada a esas alturas.

A la vuelta de vestuarios nuevo ensayo de las aurinegras en el banderín tras completar buenas jugadas de la línea de tres cuartos. Aún con una menos sacaron las garras las sevillanas, pisaron zona de peligro y ensayó Marieta tras tras ganar una touche y un buen agrupamiento, que transformó Lea recién retornada al campo.

Patada defensiva de Lea Ducher desde detrás de su línea. / Juan María Vélez

Las vascas volvieron a golpear con un ensayo de su segundo cetro entre los palos y la respuesta llegó con una excelente escapada de Lea que fue frenada en los últimos metros, pero dio el balón para el ensayo de Arahal. En los últimos minutos las aurinegras tuvieron juego y decisión para redondear un excelente resultado con ensayos de Maider Aresti y Victoria Perales para cerrar el marcador con un doloroso y abultado 12-53.

La próxima jornada se jugará de nuevo en La Cartuja con el primer partido de la segunda vuelta y con la visita a Sevilla del líder invicto de la categoría, El Salvador de Valladolid.