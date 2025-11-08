El Simón Verde Sport Cocos Sevilla regala un ensayo en la última jugada (22-29)

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla sufrió una inesperada derrota tras regalarle un ensayo al Sant Cugat en la última jugada del partido (22-29). Una intento de pase a la mano de la número 9, Duna Gómez, fue interceptado casi en el medio del campo por Eulalia Agramunt y su carrera, con todo el equipo sevillano pendiente del ataque y desorganizado en defensa, acabó con el posado prácticamente entre los palos para darle el triunfo al cuadro catalán.

Que Sant Cugat se ha convertido en un rival de los más incómodo se confirmaba en la tarde del sábado en La Cartuja, donde las universitarias no consiguieron batir a las catalanas tras un emotivo homenaje en los prolegómenos a la familia de Sandra Peña y en apoyo a la campaña del freno al acoso escolar en los prolegómenos. Tras un inicio muy igualado y de mucho contacto las visitantes se adelantaron con un ensayo después de varias fases de pick and go, respondido pronto con otro posado de Marieta tras un saque de centro cercano a la línea de ensayo transformado por Lea.

En el 25 la pilier Marina García se coló entre los palos en un despiste defensivo y a la media hora tras una touche en una jugada de buena conexión de tres cuatros finaliza con otra marca de la zaguero Lara Cook que de nuevo contestaron las Cocas con otra jugada ensayada de touche que volvió a finalizar la capitana Marieta para llegar al descanso con 12-17 en el electrónico.

Una imagen del homenaje antes de comenzar el partido a Sandra Peña con su familia presente. / Juan María Vélez

Recién comenzada la segunda parte las Cocos jugaban decididamente al ataque y encerraron al a rival cerca de su zona defensiva más delicada. Tras buenas fases de pase en ataque Ari Baena sumo otro ensayo y siete puntos tras la transformación de Lea Ducher para adelantar de nuevo a las locales.

Pero tras mucha pugna y un partido de serio contacto las catalanas se adelantaron de nuevo por medio de su centro Beth Segarra y Eulalia Agramunt que transformaba ella mismo para concluir 22-29. Tras una buena escapada de Sofía hasta la zona de cobertura contraria supuso el empate a 22 en un golpe a palos.

Las jugadoras de los dos equipos posan con una pancarta contra el acoso escolar con el padre de Sandra Peña presente. / Juan María Vélez

Minutos después una lesión de María Estepa, con una fractura de nariz, supuso el debuta de la joven Lola Martínez. En las postrimerías llegó el ensayo de Eulalia Agramunt transformado por ella misma que cerró el 22-29 final en un encuentro en el que de nuevo las Cocos merecieron mejor resultado y deja al Sant Cugat como un rival directo para el play off final junto a Majadahonda y con El Salvador y Getxo como claros aspirantes a las dos primeras plazas.

La próxima jornada se jugará en el terreno del CRAT Rialta el próximo fin de semana.