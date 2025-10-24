El Simón Verde Sport Cocos Sevilla visita Majadahonda, un campo complicado

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla visita al Silicius Majadahonda este sábado a las 16:00 en el campo Valle del Arcipreste con arbitraje del catalán Lluis Llauger Suau. Las sevillanas que dirige Irene Romero Perdi y Michel Hogg viajan con el quince titular decidido y que será el formado por Miriam Roig, Cecilia Benza, Marieta Román (C), Irene González, Katie Barnes, Martina Farina, María Estepa, Alba Sánchez, Duna Gómez, Blanca Ruiz, Claudia Sánchez, Sofía Brussoni, Idaira García, Concha Moreno y Lea Ducher. Para los cambios quedan Nora Colorado, Elena Vallejo, Marina San Román, Carmen Fernández, Marta Núñez, María Estepa, Ana Caravaca, Lucía Aguayo e Irene León.

Para Irene Romero ‘Perdi’: “Majadahonda siempre ha sido un duro rival, pero las chicas afrontan el partido con ganas y con los deberes hechos. Una muy buena semana de trabajo detrás y objetivos muy claros para el partido. En la pasada jornada ya demostramos que nuestro juego se va consolidando y tras pulir ciertos detalles iremos a Madrid a seguir creciendo”.

Las madrileñas tienen un partido aplazado en el feudo del CRAT A Coruña de la primera jornada y ganaron por un ajustado 22-21 a Getxo en casa en la segunda jornada y vienen de perder 57-21 en el campo de El Salvador. Cuentan en su plantel con la zaguero sueca Tess Proos, que además es la especialista en tiros a palos y tienen tres refuerzos portugueses como la medio de melé Bárbara Santos Silva, la primera línea Adelina Da Costa y la tres cuartos Inés Mota. Destacan también en su plantel las terceras línea Vico Gorrochategui y Alicia Guio, la apertura Marta Pino y la ala internacional con España Claudia Pérez.

El partido se emite por Streaming en: https://youtu.be/S-CDCdK7t6g