El Sincro Sevilla, doble campeón de España

El Club Natación Sincro Sevilla volvió a demostrar su enorme potencial en la natación artística española al proclamarse doble campeón de España en los Campeonatos de invierno alevín e infantil, celebrados este fin de semana en la piscina de la Fundación Rías do Sur de Pontevedra. El club hispalense firmó una actuación sobresaliente, reafirmando su condición de referente nacional en esta disciplina.

La competición reunió a cientos de deportistas procedentes de toda España y dejó una destacada presencia sevillana en los podios. El gran nombre propio del campeonato fue Maia Soria, que protagonizó una actuación brillante en la categoría alevín, liderando los éxitos del equipo sevillano.

Maia Soria, protagonista del campeonato

La primera gran alegría para el Sincro Sevilla llegó en la jornada inicial con el título de campeona absoluta en figuras conseguido por Maia Soria. La nadadora sevillana, nacida en 2014, logró la mayor puntuación entre las 330 participantes inscritas en la categoría, imponiéndose con claridad en una prueba que exige una enorme precisión técnica.

El talento de Soria volvió a brillar poco después en la rutina libre combinada por equipos, donde el Sincro Sevilla se alzó también con la medalla de oro. La sevillana compartió protagonismo en este segundo triunfo junto a Alisa Bochkova, Marta Domínguez, Teresa Erce, María González, Vera Lázaro, Ariadna Martín, Manuela Palomino, Myriam Pedrera y Susana Stachowicz, completando una actuación colectiva de gran nivel.

Este doble éxito confirmó el excelente trabajo del club hispalense en las categorías de formación y permitió sumar dos títulos nacionales que refuerzan su prestigio en el panorama español.

Un campeonato muy competido

El rendimiento global del equipo también permitió al Sincro Sevilla finalizar en la cuarta posición de la clasificación general por clubes en la categoría alevín. El conjunto andaluz se quedó a poco más de un punto del podio, que estuvo encabezado por el Club Natación Sabadell, entre un total de 37 clubes participantes.

La puntuación obtenida tanto en la rutina combinada como en las pruebas individuales fue clave para mantenerse en la pelea por las primeras posiciones durante todo el campeonato.

Buen papel en la categoría infantil

En la categoría infantil, donde el CN Sabadell volvió a conquistar el título por clubes, el Sincro Sevilla terminó en la décima posición entre los 35 equipos inscritos.

Los mejores resultados individuales llegaron en el Grupo 1&2, con 186 participantes, gracias a las actuaciones de Aitana Azcona, que finalizó duodécima en la clasificación absoluta y tercera entre las nadadoras nacidas en 2012, y Carla Fernández, que consiguió la segunda plaza entre las deportistas nacidas en 2013.

En el Grupo 3&4, con 184 competidoras, Maya Jos también firmó una actuación destacada al situarse en el top ten de la clasificación general, ocupando la octava posición entre las nadadoras nacidas en 2011.

Por último, en la rutina combinada infantil por equipos, el Sincro Sevilla logró una meritoria quinta posición con una formación compuesta por Aitana Azcona, Carla Fernández, Maya Jos, Claudia Bascón, Macarena Boza, Corine Kimvouama, Abril Lázaro, Leire Soria, Carmen Vegazo y Ainhoa Zapata, con Jennifer Alejandra Nieto como reserva.

El balance final deja al Club Natación Sincro Sevilla como uno de los grandes protagonistas del campeonato nacional, gracias a un trabajo de cantera que continúa situando a la entidad entre las más destacadas de la natación artística española.