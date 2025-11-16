Sin soluciones en el banquillo ni reacción en la pista (80-92)

Otro mal encuentro en casa y segunda derrota en San Pablo para el Caja 87, que vio cómo la Cultural y Deportiva Leonesa se lleva el triunfo por un claro 80-92, un marcador que reflejó el claro dominio del cuadro visitante, que no perdió el mando en el marcador desde 6-4 y que dio una lección de juego con cambios en defensa y alternativas en ataque de las que el cuadro hispalense carece. Fue incapaz de atacar cuando el contrario se ponía en zona, de defender cuando tocaba correr y de mostrar consistencia cuando la calidad de Dedovic y Jankovic y la pelea de Latorre bajo los tableros estrechaban el marcador. Pero en un deporte colectivo hace falta más. Mucho más de Clarke, que anotó sus primeros puntos, desde la personal, al final del tercer acto. De Bilalovic, que es una sombra de lo que fue y habría que saber el motivo; de Dibba, que si sólo sabe machacar en ataque debería poner más intensidad en defensa; de Cecilia, que sin Bertain debería dar un paso adelante; de Okafor, que sigue de pretemporada…

Ha habido algún aviso que el Caja 87 solventó porque el rival de turno no daba para más, pero la Cultural demostró las costura que debe coser el cuadro hispalense aún necesitado de un referente ofensivo que ofrezca alternativas a Dedovic y Jankovic. Y tiro exterior. Y capacidad en el uno contra uno…

Tuvo sus oportunidades pese al mal juego el conjunto cajista, que entró a lo últimos 10 minutos sólo dos puntos abajo (62-64), pero después de ir todo el encuentro con el gancho no pudo aguantar. Porque en tres cuartos ya había recibido la media encajada hasta ahora de puntos por encuentro. Quedaba lo peor. Un 0-7 de salida fue el principio del final. Porque si no era Deng con sus triples aparecía Amadasun taponando al que entrara en la pintura, Hayman para martillear desde fuera o Dídac para acelerar o poner la calma según requiriera el choque. La renta ya no bajó de la decena de puntos desde el 67-77 sin opciones para un Caja 87 que en el tercer cuarto tuvo una oportunidad de ponerse por delante (54-55), pero la falta en ataque de Jankovic de unos quisquillosos colegiados lo impidió.

Y es que cada vez que el equipo de Adrià Alonso se acercaba en el marcador la Cultural reaccionaba con un parcial que acababa con una reacción siempre a golpe de impulsos, de alguna aparición individual, nunca de forma grupal ni desde el juego colectivo. Y eso que hubo tiempo para arreglarlo, porque ya en el descanso había mucho que mejorar y, sin embargo, el marcador (43-47) no era la peor noticia. Un problema que sigue sin arreglarse es la escasa amenaza exterior. Que el conjunto sevillano sea uno de los peores en la categoría en triples no se entiende nombre a nombre. Pero claro, si pocas veces el tirador está liberado, si no hay un escolta de referencia porque Bertain se lesionó de gravedad y no ha sido sustituido y Bilalovic ha caído a los infiernos, sin un ala-pívot que juega abierto ni un base con capacidad anotadora, las posibilidades se reducen a un nombre: Dedovic. Suyos fueron los tres primeros triples del equipo, los tres que campeaban tras la primera parte con un 3/9 en el que él firmó un 3/6: Sólo tres jugadores más lanzaron con fallo: Rafa Santos, Cebolla y un Bilalovic que apenas estuvo 3.30 minutos sobre la pista en el primer tiempo.

Pero si había problemas en ataque, evidentes, con siete balones perdidos en el cuarto inicial (se mejoró en el segundo con sólo uno), atrás la escasa intensidad en defensa dejaba a los rivales anotar y correr con facilidad, pese a no dominar el rebote, aunque con mucha más energía. Orenga, el hijo del que fuese jugador internacional y seleccionador, se movía bien en la pintura, el joven Dídac lo mismo asistía que anotaba apoyado por Llamas y Hayman apareció en el segundo acto para mantener el ritmo ofensivo del cuadro leonés.

El 6-4 fue la última ventaja cajista, lastrado por los balones perdidos y las escasas soluciones en ataque que ofrecía Clarke, Tardó en mover el banquillo Adrià Alonso y cuando entró Rafa Santos el conjunto encontró algo de equilibrio en la dirección, aunque Okafor sigue de pretemporada y Sergio Cecilia no aparecía en ataque. Así, solo Dedovic era una solución ofensiva, que encontró el apoyo de un gran Latorre, primero, quien cerró el primer cuarto con 17-22, y de un imperial Jankovic después. El trabajo de Latorre en el rebote fue fundamental para mantener a flote a los suyos cuando la desventaja rozó la decena de puntos (24-33) y en un arreón (29-33) al que contestó la Cultural con un 2-7 (31-40) en unos minutos locos que no le venía bien al juego hispalense. No pintaba bien la cosa con el 38-47, pero apareció Jankovic para dar vida a los suyos. Primero tras una canasta tras rebote ofensivo, después con un tiro libre y tras fallar el segundo cogió su propio rebote para sumar otra canasta y mandar a todos a los vestuarios con un 43-47 recuperable, aunque había que mejorar mucho el juego y las sensaciones.

Las sensaciones no mejoraron, los problemas no cambiaron y las soluciones no llegaron para un Caja 87 que volvió a hincar la rodilla en un partido que debe encender las alarmas no por el marcador ni la clasificación, sino por la fragilidad de lo colectivo cuando lo individual no funciona y los escasos recursos mostrados cuando el plan A de partido no funciona.