Tano García de la Borbolla y Pablo Martínez regresan a la élite en el Selectivo nacional de Trasona

El embalse de Trasona (Asturias) ha acogido este fin de semana el primer Selectivo nacional de sprint olímpico, una cita organizada por la Federación Española de Piragüismo que ha reunido a más de 170 palistas y que ha servido para definir parte del equipo nacional que competirá en las primeras Copas del Mundo de 2026, previstas en Szeged y Brandemburgo.

Entre los protagonistas de la competición ha destacado el regreso a la élite de los sevillanos Pablo Martínez y Cayetano “Tano” García de la Borbolla, palistas del Club Náutico Sevilla que vuelven a competir a alto nivel después del duro revés sufrido hace dos años, cuando no lograron superar el selectivo nacional que decidía las plazas españolas para los Juegos Olímpicos de París 2024.

El regreso de dos campeones del mundo

Martínez y García de la Borbolla, que llegaron a proclamarse campeones del mundo en C2, afrontaban en Trasona una nueva etapa deportiva tras aquel golpe. Ambos lograron clasificarse para la final A del C1 500, donde firmaron la sexta y séptima posición, respectivamente.

Estos resultados les permiten asegurar su presencia en el II Selectivo nacional de sprint olímpico, que se disputará en Verducido (Pontevedra) los días 9 y 10 de abril, donde se configurarán los barcos de equipo (K2, K4, C2 y C4) con vistas a las primeras citas internacionales del calendario.

Junto a ellos, también obtuvo plaza para ese segundo selectivo el sevillano Ricardo Domínguez, noveno en la misma final de C1 500.

Antía Jácome lidera al Náutico Sevilla

La actuación más destacada del Club Náutico Sevilla en Trasona corrió a cargo de la olímpica Antía Jácome, que se proclamó campeona en la final de C1 200 y fue además subcampeona en C1 500.

Con este resultado, la palista gallega del club hispalense se asegura su presencia en las Copas del Mundo de Szeged (8-10 de mayo) y Brandemburgo (15-17 de mayo) en la distancia corta.

También brilló Elena Gómez-Millán, medallista mundial sub23, que finalizó quinta en C1 500 y sexta en C1 200, lo que igualmente le permite optar a los barcos colectivos en el segundo selectivo.

Más presencia sevillana en la competición

La representación sevillana en el selectivo se completó con Juan Ruiz, que fue duodécimo en C1 1000, y Gonzalo Granados, semifinalista en K1 1000.

Además, en la competición participaron otros palistas sevillanos como Ana Cantero y Carlos García, que también tomaron parte en las pruebas individuales disputadas en el embalse asturiano dentro de un selectivo que registró 249 participaciones en las distintas categorías. Ana Cantero, canoísta del Círculo Mercantil, fue octava en la final del C1 500. Carlos García, mientras, que ahora defiende los colores del Verducido gallego, ganó la final B con un tiempo mejor que algunos de los palistas que participaron en la final A.

Primer paso hacia el equipo nacional de 2026

El selectivo de Trasona ha servido para definir las primeras plazas del equipo nacional de sprint olímpico, en una especialidad que sigue mostrando un alto nivel competitivo en España.

Los vencedores de las pruebas individuales obtienen la clasificación directa para las primeras Copas del Mundo, mientras que el resto de finalistas lucharán por las plazas en los barcos colectivos en el segundo selectivo de Verducido, paso previo a la configuración definitiva del equipo español para el inicio de la temporada internacional.