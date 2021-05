Una tarde para dejarse los ojos ante la tele

Cuando la vida discurría en blanco y negro, con la radio como único noticiario inmediato, hoy sería un domingo de miocardios desbocados a la espera del morse de los distintos carruseles que nos traían lo que estaba pasando. Domingo de horarios unificados, que ni un solo partido de esta jornada penúltima ha podido rescatarse de él, señal inequívoca del apasionante final que está ofreciendo esta segunda Liga de la pandemia.

Como esperanzadora aunque exigua novedad, los cinco mil aficionados que pueden asistir al Villarreal-Sevilla. Menos da una piedra y que puedan abrirse las puertas del estadio es como empezar a ver la luz en este largo e insoportable túnel. A partir de las seis y media de la tarde muchos serán los detalles que van a aclararse. Desde la locomotora al furgón de cola, la Liga va a desentrañar muchas de las cuestiones que siguen como incógnitas cerca de la estación términi.

¿Cantará el alirón la tropa del Cholo? Parece muy posible, pues con dos puntos arriba no es lo mismo recibir a Osasuna que visitar San Mamés. ¿Conseguirá el Sevilla esa tercera plaza tan apetitosa? No se presenta como muy asequible, pero el equipo sevillista se halla en estado de gracia y no hay por qué descartar que ello ocurra. ¿Apuntillará la Real al titubeante Valladolid para, de camino, agarrar en propiedad el quinto puesto? Muy a modo lo tienen los easonenses, cierto es.

Por abajo, muy crudo lo tienen Eibar y Elche, pero los de Mendilibar están en una racha positiva y dan lo que tienen, por lo que no se les puede pedir nada más. Y la enésima vez que uno se pregunta qué es lo que el Betis hará, si el de Ipurua o el que empató en Valdebebas, si el de la racha que lo sacó del marasmo o el que tantas oportunidades de depender de sí mismo desaprovechó. Jornada penúltima de laLiga más apasionante que se recuerda y tarde para dejarse los ojos ante la tele.