Termina el sueño de la Copa de la Reina para el Fundación Unicaja Andalucía

No pudo ser, el Fundación Unicaja Andalucía vuelve a quedarse a las puertas de la gran final de la Copa de la Reina tras caer 1-3 frente al CD Heidelberg. El conjunto de Ricardo Torronteras peleó hasta el final en una semifinales donde las insulares se pusieron 0-2 de inicio. Estuvieron muy cerca de forzar el desempate, pero finalmente cayó en el cuarto set por 22-25.

No empezaron las cosas de la mejor forma para los intereses del Fundación Unicaja Andalucía. Las nazarenas sufrieron el alto nivel de juego que CD Heidelberg impuso desde un inicio jugando por las alas y salvando al bloqueo. Tras dos tiempos muertos de Ricardo Torronteras y hacer el doble cambio con Sira Plaza e Irene de Blas por Lazurenko y Emma Ellis, comenzaron a puntuar y a recortar algo las diferencias que llegaron a ser superior a los nueve puntos. El 13-18 en el electrónico dejaba algunas esperanzas de seguir luchando este primer set. La propia Ellis y Maguilaura Frías al saque ponían el 16-18. Volvió a atascarse el equipo de Ricardo Torronteras y las insulares cerraron el set 17-25 después de grandes acciones en bloqueo.

Tenía que despertar el Fundación Unicaja Andalucía después de un mal primer set. Un tremendo bloqueo de Louise Sansó por el centro a Lola Hernández ponía el 3-1 y mejores sensaciones en las nazarenas. Mucho trabajo en defensa y un bloqueo más cerrado en la diagonal permitían poner un 12-8 y el primer tiempo muerto de Santi Guerra, técnico del CD Heidelberg. Reaccionaron las insulares y el 14-13 volvía a poner igualdad. Los pequeños detalles marcaban el intercambio de golpes entre dos grandes equipos, y así se llegó al 23-20. Pero CD Heidelberg, con un parcial de 0-3, ponía de nuevo la igualdad tras un buen bloqueo de Vilvert. Dos buenos aciertos de las insulares ponían el definitivo 23-25 en este set con un parcial de 0-5.

No quedaba otra que seguir luchando. No era fácil y la igualdad fue máxima hasta mitad de set con un 14-11 que daba cierta ventaja a las de Ricardo Torronteras. Dio entrada a Helena Orejas por Lucía Prol en recepción para buscar una mejoría que de momento se traducía en diferencia en el marcador. Frente a ellas estaba la eterna Patricia Aranda en la colocación y el bloqueo nazareno lo sufrió. Brianna Green se hizo un muro para poner el 16-13. No dejó el equipo de defender cada diagonal y apretar en saque para incomodar la recepción del CD Heidelberg. Con una gran Maguilaura Frías y un último punto de Emma Ellis, el conjunto nazareno cerró el set 25-18.

Continuó a un gran nivel el Fundación Unicaja Andalucía y la igualdad fue la tónica general del inicio del cuarto set. Las pequeñas ventajas se diluían en cuestión de minutos con buenas acciones de las dos líberos. Así se llegó al 8-10 y el primer tiempo muerto de Ricardo Torronteras. Con 11 iguales en el marcador, se lesionó Winderlys Medina, ex jugadora del conjunto nazareno, por parte del CD Heidelberg y tuvo que entrar Ana Escamilla en la recepción. Un parcial de 0-4 con dos acciones de bloqueo de las insulares puso el 14-17. Peleó el equipo hasta el final, incluso tuvo la oportunidad de ponerse 23-24 pero una decisión muy polémica de los árbitros puso el definitivo 22-25.

El equipo volverá a competir el próximo sábado a las 19.00 horas frente a Avarca de Menorca en Ciutadella.