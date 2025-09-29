El Valencia - Oviedo, aplazado al martes a las 20:00 debido a la alerta roja por lluvias

El encuentro de LaLiga entre el Valencia y el Oviedo que debía jugarse esta noche en Mestalla y que ha sido suspendido debido a la alerta roja por riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones en la provincia de Valencia emitido por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana, se disputará finalmente este martes a las 20.00, según informó la RFEF.