El Valencia - Oviedo, aplazado al martes a las 20:00 debido a la alerta roja por lluvias

El partido de Liga estaba programado para este lunes a las 21:00.

Un mensaje Es Alert avisa del riesgo de inundación por lluvias en Valencia y Castellón

Coches aparcados encima de una rotonda en Valencia para prevenir ser arastrados por la lluvia. / EFE
29 de septiembre 2025 - 16:23

El encuentro de LaLiga entre el Valencia y el Oviedo que debía jugarse esta noche en Mestalla y que ha sido suspendido debido a la alerta roja por riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones en la provincia de Valencia emitido por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana, se disputará finalmente este martes a las 20.00, según informó la RFEF.

