El piloto palaciego confía en crecer en Moto2 tras recuperarse de los problemas físicos a raíz de su operación en el final de la pasada temporada

El campeón del mundo de Moto3 y actual piloto de Moto2, José Antonio Rueda, ha explicado que se encuentra ya recuperado de la lesión sufrida tras su accidente del pasado año y que afronta con ilusión su nueva etapa en la categoría intermedia del Campeonato del Mundo.

El piloto de Los Palacios y Villafranca ha reconocido que su recuperación no ha sido sencilla, ya que el proceso ha resultado “difícil”, aunque ha destacado que ya está nuevamente subido a la moto y con muchas ganas de competir después de varios meses marcados por la rehabilitación.