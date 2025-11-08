El bote blanquirrojo deshace la hegemonía verdiblanca con una prueba absoluta masculina memorable de remontadas y pasión: el palmarés queda para el Sevilla en 31-28 tras catorce triunfos del Betis consecutivos. La polémica se hizo presente en la prueba femenina: el juez entendió que el bote sevillista, que quedó varado tras salirse un remo por el choque de palas, no atendió a su llamada de virar a babor para evitar el choque con el bético