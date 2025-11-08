El resumen de la Regata Sevilla-Betis 2025 con el triunfo sevillista
El Sevilla sorprende al Betis en la regata más vibrante e igualada que se recuerda
El barco verdiblanco se impuso en la prueba femenina con polémica inicial
El bote blanquirrojo deshace la hegemonía verdiblanca con una prueba absoluta masculina memorable de remontadas y pasión: el palmarés queda para el Sevilla en 31-28 tras catorce triunfos del Betis consecutivos. La polémica se hizo presente en la prueba femenina: el juez entendió que el bote sevillista, que quedó varado tras salirse un remo por el choque de palas, no atendió a su llamada de virar a babor para evitar el choque con el bético