La visita del seleccionador De la Fuente a El Cachorro

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, es un hombre muy vinculado a Sevilla desde que fuera jugador sevillista y, sobre todo, desde que entrenara posteriormente a los juveniles de la entidad nervionense. El técnico riojano ha aprovechado la cercanía del hotel de concentración de la selección española con la hermanda de El Cachorro para visitar esta mañana el templo del Patrocinio e incluso estar un rato rezando ante las imágenes.

Así lo anunciaba en su cuenta oficial de la red X la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria, que lo acompañaba, además, con cuatro fotografías del seleccionador y de algunos de sus ayudantes.

⚫ El seleccionador de la @SEFutbol, Luis de la Fuente, reza ante nuestros Titulares horas antes del partido de hoy en el @EstadioCartuja. #Cachorro23 pic.twitter.com/hZYbdlRxNH — El Cachorro (@HdadCachorro) October 12, 2023

La selección española llegó al mediodía del miércoles a Sevilla y se alojó en el hotel situado en la Torre Pelli. El Eurostars Torre Sevilla se ha convertido en el alojamiento habitual del combinado nacional cada vez que tiene que jugar en el Estadio de la Cartuja, ya que la cercanía con el mismo y también con el centro de la ciudad así lo aconsejan a los empleados federativos encargados de esta elección.

Además, la vinculación de Luis de la Fuente con la ciudad también se demuestra con el anuncio que se realizaba este miércoles por parte de la Fundación Cajasol, que hacía público que el próximo 25 de octubre habrá un mano a mano entre el seleccionador y el torero Emilio de Justo.

Será la edición número 69 de este tipo de mano a mano que se celebran en el Teatro Cajasol con entrada libre para todos los interesados hasta que llenar el recinto. El acto está programado para las 20:00 horas.

El deporte y la tauromaquia, pues, se darán la mano gracias a dos figuras de primera fila en cada una de estas disciplinas a los que, además, une una gran amistad. Emilio de Justo ha sido uno de los toreros claves esta temporada, con triunfos en plazas de primer nivel, incluidas las de Madrid y Sevilla. Tras superar una terrible lesión de columna, el torero ha demostrado que ocupa un merecido lugar en la élite de la tauromaquia.

Luis de la Fuente es el actual seleccionador nacional de fútbol, puesto al que ha accedido gracias a su buen trabajo y sus éxitos al frente de la selección sub 19 y sub 21, con la que consiguió ganar la Eurocopa de 2021. Con la sub 23 logró la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Desde diciembre de 2022 está al frente de la absoluta, con la que ha ganado recientemente la Nations League.