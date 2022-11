A vueltas con la vulnerabilidad defensiva

Galopaba el tiempo hacia el último tañido cuando ese talón de Aquiles que es el sistema defensivo erró en una salida de balón y mucha de la miel que teníamos en los labios se fue. No toda, ya que un empate mañana con los nipones nos mete de lleno en octavos de final, señal irrefutable de que vamos por buen camino, muy buen camino, pero qué pena ese error en el minuto 83 para que Fullkrug, un recién salido, empatara.

Ha pasado el tiempo y tiempo ha habido para madurar los pensamientos, por lo que me encuentro en condiciones de afirmar que este España-Alemania ha sido el mejor partido que se ha dado en este Mundial. Y lo digo considerando cuáles son las causas para un buen partido de fútbol. Fue un buen partido aunque se echasen en falta algunos goles más, pero es que el gol, aun siendo la suerte suprema de este juego, no se echa en falta cuando en cancha hay dos tropas parejas.

Prefiero un partido pleno de competitividad que un monólogo como el que España recitó ante Costa Rica. Un partido éste con los teutones como ejemplo de pulso sostenido en el que cualquiera puede salir con bien. Y dicho lo cual, sigo pensando que el sistema defensivo español no garantiza nada. No hay un solo partido en que la defensa no pida perdón por alguna desaplicación. Y esta vez fue Laporte el que emborronó una página que iba saliendo a pedir de boca.

Fue una pena no haber descabalgado a Alemania de este campeonato. Estaba con las manos juntas cuando llegó ese balón de oxígeno con el que rentabilizó una mala salida de balón. Ahora nos sirve empatar con los nipones para pasar como líder del grupo, aunque siempre y cuando Costa Rica no dé la campanada de derrotar a Alemania. Fue un dolor ese gol alemán cuando todo indicaba que nos clasificábamos primeros y, además, mandábamos a la Mannschaft a casa.