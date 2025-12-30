Recorrido de la XXX SAN Silvestre Sevillana, que despide el año con récord histórico de corredores

La XXX SAN Silvestre Sevillana pondrá mañana 31 de diciembre el broche final al año deportivo en la capital andaluza con un récord de participación. Un total de 2.300 corredores tomarán la salida a las 17:00 horas desde la avenida Rodríguez de Casso, para completar un recorrido de cinco kilómetros que culminará en la emblemática Plaza de España.

La prueba, ya consolidada como una de las citas más populares del calendario atlético local, no sólo atrae a destacados corredores de la provincia, sino que también apuesta por el carácter lúdico y familiar, con un animado concurso de disfraces y carreras infantiles pensadas para todas las edades. De este modo, Sevilla podrá despedir el año en un ambiente festivo y deportivo.

En esta edición especial, la marca SAN, especializada en suavizantes y perfumadores para ropa de la multinacional sevillana Persán, se incorpora como patrocinador principal con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del evento durante 2025.

Las pruebas infantiles se celebrarán a partir de las 16:30 horas, con distancias adaptadas desde prebenjamines y benjamines (250 metros) hasta alevines e infantiles (1 kilómetro), todas ellas con salida y meta en la Plaza de España.

Recorrido de la San Silvestre Sevillana.

La organización ha vuelto a apostar por la sostenibilidad gracias a la colaboración de Cada Lata Cuenta, iniciativa que promoverá el reciclaje durante la carrera. Educadores ambientales recorrerán la zona de meta con mochilas recolectoras para garantizar que el 100% de las latas consumidas durante el evento se reciclen correctamente, fomentando el cuidado del entorno urbano.

En la pasada edición, los vencedores absolutos fueron Gonzalo García Snow y Lucía Pérez, con tiempos de 14:30 y 17:51, respectivamente.

La SAN Silvestre Sevillana está organizada por ADSevilla y Create Deporte, con el patrocinio de SAN y Persán, y la colaboración del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Cruzcampo, El Santo–Estepa, Iberitos, Centro Comercial TorreSevilla, Cada Lata Cuenta e Image Media.