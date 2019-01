Decenas de vecinos de Dos Hermanas han asistido el mediodía de este lunes a una concentración en repulsa por el asesinato machista ocurrido el sábado en la barriada de Las Portadas. La manifestación se ha celebrado en las puertas del Ayuntamiento nazareno, y en ella se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de la víctima del crimen, Rosa Romero Rueda, de 69 años.

Al acto ha asistido la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Rocío Ruiz, quien ha expresado su deseo de que este sea el último evento de este tipo y que "Rosa sea la última mujer asesinada". "Es un momento muy triste. Quiero decir a todas las mujeres que desde Ciudadanos y desde la Junta no vamos a dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género, que es una lucha de hombres y mujeres unidos contra una lacra que supone una terrible tragedia para las mujeres, la familia, los amigos y la sociedad".

"No vamos a dar ni un paso atrás. Vamos a poner todos los recursos, empezando por la educación y la prevención. Queda mucho por mejorar. Rosa no tenía que haber muerto, ¿dónde está el fallo? Tenemos que saberlo, hacer un buen diagnóstico, y que no haya ni una sola mujer más que no denuncie", ha añadido la consejera.

La víctima de este crimen no había presentado ninguna denuncia contra su marido, ni por malos tratos ni por amenazas. La nueva responsable de Igualdad de la Junta ha hecho un llamamiento para que cualquier persona que tenga conocimiento de una mujer que sufra cualquier tipo de violencia, verbal o física, lo denuncie. "Todos somos partícipes en la eliminación de esta lacra. Ni una más ni una menos", ha concluido Ruiz.

El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, ha lamentado que su ciudad, que "se ha distinguido siempre por la lucha y la defensa de la igualdad de los derechos de la mujeres, y por asesorar y estar siempre pendientes de cualquier mujer que se encuentre con el menor peligro, haya entrado en la terrible estadística" de los crímenes machistas.

"Hasta ahora habíamos escapado de esta lacra. Desde el sábado Dos Hermanas es un municipio más en el que una persona ha sido víctima de un brutal asesinato a manos de su marido", ha añadido el regidor nazareno.

"Sentimos un dolor tremendo por el hecho de que, en la época en que vivimos, se repitan estos hechos todavía y se vean como algo natural que sucede en nuestra vida diaria", ha dicho el alcalde, que ha abogado por mejorar en la "formación y preparación" para que no se vuelvan a repetir crímenes de este tipo.

Toscano ha enviado también un mensaje a la familia de la víctima. "Compartimos el dolor de las hijas de nuestra vecina y les dirijo mis condolencias y las del Ayuntamiento".

En la concentración ha estado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, hermano del alcalde de Dos Hermanas. También ha participado el comisario de la Policía Nacional Francisco Vidal, jefe de la comisaría local de Dos Hermanas, departamento que ha llevado la investigación del caso.