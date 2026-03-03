Dos Hermanas distingue al urólogo Francisco Rivera en los Premios del Día de Andalucía 2026

El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha reconocido en los Premios del Día de Andalucía 2026 al urólogo Francisco Rivera Muñoz, especialista del Hospital Universitario de Valme.

Natural de la localidad nazarena, Rivera ha sido distinguido por su "alto perfil profesional", su contribución al abordaje de la patología prostática, así como por su vocación de servicio y su apuesta por una atención sanitaria más humanizada.

Estos galardones tienen como objetivo poner en valor a personas y entidades que, desde diferentes ámbitos, contribuyen al desarrollo y proyección de Dos Hermanas dentro y fuera del municipio, reforzando además el prestigio de Andalucía.

Desde la Junta de Andalucía se ha destacado la sólida trayectoria del especialista, subrayando su “exquisita formación” y su elevada capacitación profesional, respaldadas por una intensa actividad investigadora y una amplia experiencia clínica.

Licenciado en Medicina y Cirugía, Francisco Rivera se formó como especialista en Urología en el Hospital Universitario de Valme, dentro de un servicio de reconocido prestigio. Posteriormente amplió su formación en distintos centros hospitalarios europeos. En la actualidad coordina la Unidad de Próstata del hospital sevillano.

Su labor se centra especialmente en el estudio y tratamiento de las patologías prostáticas, apostando por abordajes mínimamente invasivos mediante cirugía laparoscópica y robótica. Asimismo, ha liderado la incorporación de técnicas innovadoras como la fotovaporización con láser verde o la terapia térmica con vapor de agua, orientadas a mejorar los resultados intra y postoperatorios.

Durante el acto institucional, celebrado en el salón de actos de la Ciudad del Conocimiento de Dos Hermanas, el especialista agradeció el reconocimiento, que calificó como un impulso para continuar desarrollando una profesión “vocacional y profundamente humana”, orientada —según sus palabras— a curar cuando es posible y, cuando no lo es, a acompañar al paciente y a su familia, siempre desde la innovación y la búsqueda de la mejor atención posible.