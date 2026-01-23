La Laguna de Fuente del Rey acoge el 1 de febrero dos actividades ambientales con motivo del Día Mundial de los Humedales y el Día de la Educación Ambiental

La Laguna de Fuente del Rey será escenario el próximo domingo 1 de febrero de dos actividades ambientales diferenciadas, que se desarrollarán a lo largo de la mañana con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales y del Día Mundial de la Educación Ambiental, reforzando el papel de este enclave natural como espacio de referencia para la sensibilización ambiental y el contacto con la naturaleza en la ciudad.

De este modo, en colaboración con SEO/BirdLife Sevilla, el Ayuntamiento organiza dos rutas ornitológicas familiares gratuitas con el objetivo de dar a conocer la riqueza natural y la biodiversidad que alberga la Laguna de Fuente del Rey, uno de los principales espacios naturales del municipio.

Las rutas, guiadas por personal especializado de SEO/BirdLife, permitirán a las personas participantes recorrer los senderos del humedal y observar distintas especies de aves que habitan o utilizan este espacio como zona de paso, resaltando la importancia de los humedales como ecosistemas clave para la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

Las actividades se desarrollarán en dos turnos, el primero comenzará a las 10:00 y el segundo a las 11:30. La participación es gratuita, pero las plazas son limitadas, por lo que es necesaria inscripción previa a través del correo electrónico seo-sevilla@seo.org

También en la mañana del domingo 1 de febrero, la Laguna de Fuente del Rey acogerá unas actividades organizadas por Emasesa enmarcadas en la programación conmemorativa del Día Mundial de la Educación Ambiental.

Esta jornada divulgativa, dirigida al público general, se desarrollará de 10:30 a 14:30 e incluirá itinerarios botánicos, talleres de biodiversidad y actividades de avistamiento de aves, con el objetivo de fomentar el conocimiento, el respeto y la participación de la ciudadanía en la protección del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. Para esta actividad no es necesaria inscripción previa.

Compromiso municipal con la Laguna de Fuente del Rey

Desde el Ayuntamiento de Dos Hermanas se continúa apostando de forma decidida por la preservación, recuperación y divulgación de la Laguna de Fuente del Rey, un espacio natural de alto valor ecológico que se ha consolidado como referente en educación ambiental, biodiversidad y ocio sostenible. A través de iniciativas como estas, el Consistorio refuerza su compromiso con la protección del patrimonio natural de la ciudad y con la sensibilización ambiental de la ciudadanía, promoviendo un modelo de desarrollo más respetuoso y consciente con el entorno.