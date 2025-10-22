La noche del rock llega a Dos Hermanas con el Quinto Rock Festival

La cita con el rock en Dos Hermanas cumple ocho años. Quinto Rock Festival será el 15 de noviembre en la Sala B3 a las 21:00. Un festival que se ha consolidado a lo largo de los años, y que en esta ocasión cuenta con cuatro bandas que ofrecerán la mejor música.

Durante la noche un total de cuatro bandas de rock hará vibrar al público asistente con la mejor música propia y versiones de artistas referentes del género. Tras el éxito alcanzado en las anteriores ediciones, esta cita tan esperada por los y las amantes del género llevarán a la sala un gran espectáculo de música rock en directo, reuniendo a cuatro grandes bandas y un repertorio que hará las delicias del público.

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Dos Hermanas, que dirige María de los Reyes Garrido Jaén, en su programa de actividades que fomentan la difusión cultural y el apoyo a los nuevos talentos, organiza una nueva edición del Quinto Rock Festival, un festival que promueve la música en directo y el apoyo a las bandas locales. La entrada será libre y gratuita, no es necesario invitación, hasta completar aforo.