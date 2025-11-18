El parque de atracciones Navidad Park celebra este jueves una gran fiesta de inauguración con una chocolatada con churros y atracciones gratuitas

Navidad Park, el gran parque de atracciones de temática navideña que cada año se instala en Dos Hermanas, echa a andar este jueves 20 de noviembre con una gran fiesta de inauguración que incluye la consumición completamente gratis de chocolate con churros y un viaje en el tobogán de hielo gigante y otro en el Scalextric Rally París Dakar.

Esta promoción será válida para las doscientas primeras personas que visiten el recinto, cuyas puertas abrirán a las 16.00 horas.

Se trata de la oferta de ocio más potente para estas fechas que existe en Dos Hermanas, siendo además la que más expectación genera cada año en la ciudad nazarena. No en vano, Navidad Park es el parque de atracciones familiar de mayor envergadura que se instalará en toda Andalucía en esta recta final de año e inicio del siguiente.

Ejemplo de este impacto en la ciudad, especialmente entre el público infantil, son las solicitudes que realizan numerosos colegios e institutos de Dos Hermanas cuando se acerca el periodo vacacional navideño, que reservan el parque para los alumnos de los respectivos centros educativos durante una mañana, siendo atendidos por monitores del recinto y beneficiándose de un descuento del 50 por ciento en la pista de patinaje sobre hielo. Esta opción, que cada año suma más colegios, se ha abierto también a centros infantiles de toda la provincia.

Navidad Park cuenta más de 10.000 metros cuadrados los que al más puro estilo de una calle del infierno de una gran feria dan cobijo a más de cuarenta propuestas de ocio (entre cacharritos, puestos de habilidad y máquinas recreativas) y una jugosa oferta de alimentación que incluye churrería, cafetería, puestos de gofre, buñuelos con chocolate, perritos, hamburgueserías, algodón dulce y tradicional, etc.

Cinco novedades

Entre las atracciones más esperadas destacan una gran pista de patinaje sobre hielo natural de 400 metros cuadrados, el Trineo Encantado (montaña rusa) y el Tobogán de Hielo Gigante (Tubing). No obstante, el parque presenta este jueves en la ciudad nazarena cinco novedades respecto a las ediciones anteriores: la cápsula simuladora RC Virtual, el Plane (una atracción recién llegada de China), el Mega Aventura, el Octopus y el Látigo, clásico entre los clásicos.

Asimismo, repetirán el Jumpin, el Scalextric Rally París-Dakar, la pista de choques infantil, el Carrusel Disney, el Toro Mecánico, el Divertijuegos, las Camas Multijuegos, Baby Paola, los Ponys Mecánicos o el Jamaica x Transformers, entre otras.

Por supuesto, el recinto contará un año más con un marcado espíritu navideño gracias a un llamativo alumbrado que abunda en aspectos típicos de estas fiestas, un hilo musical en el que predominarán los villancicos e, incluso, a las nevadas programadas a ciertas horas en algunos puntos del recinto.

También cabe mencionar que la ubicación del parque es más que estratégica en lo que a comunicación se refiere, ya que está a menos de cinco minutos a pie del centro de Dos Hermanas, cuenta con varios miles de plazas de aparcamiento gratuitas en el mismo recinto y, además, se encuentra muy cerca de la estación de tren del Arenal y del apeadero de Cantaelgallo.

Horarios

Navidad Park estará funcionando durante 48 días. El pistoletazo de salida tendrá este jueves, mientras que la clausura será el martes 6 de enero. Durante este mes y medio los horarios serán los siguientes: desde el 20 de noviembre al 19 de diciembre el parque abrirá de lunes a viernes en horario de 16.00 a 22.00 horas, mientras que los fines de semana y festivos hará lo propio de 11.30 a 22.00.

Por su parte, desde el 20 de diciembre hasta el 6 de enero se amplía el horario de lunes a viernes (12.00-22.00) y se mantiene el de los fines de semana y festivos (11.30 a 22.00).