ATA también cree que no es momento de subir impuestos

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, dijo hoy que en España se está viendo “una desaceleración en el crecimiento del empleo y de la economía” y que le “preocupa” que se esté hablando “más de cómo aumentar impuestos que de cómo aumentar el empleo”.

En declaraciones a los periodistas en Cádiz antes de dar una conferencia para analizar las consecuencias de las posibles subidas de impuestos al diésel y la evolución del comercio minorista en la provincia, Amor ha apostillado que “no se pueden poner piedras en el camino” a los autónomos. “En España ni es el momento ni toca subir impuestos, no digo que los bajen, pero que al menos no los toquen”, señaló, insistiendo en que desde ATA están “muy preocupados” con “lo que pueda ocurrir con el impuesto al diésel, porque los precios de la energía y el carburante están subiendo, y si a esto añadimos un incremento de impuestos vamos a vivir una asfixia en los próximos años”.

Asimismo, reseñó la incertidumbre que viven “los 400.000 autónomos que tributan en el sistema de módulos, que no saben cómo va a quedar el año que viene ese sistema”.

El presidente de ATA reclamó al Gobierno “que cuanto antes despeje qué va a pasar con sistema módulos”.

Amor también se refirió a los falsos autónomos, que son “un fraude de ley, una competencia desleal de las empresas que lo utilizan”. No obstante, defendió que “en España hay 3,2 millones autónomos, que generamos un millón de puestos de trabajo, y hablar de autónomos en España es hablar de los 100.000 falsos autónomos es no reconocer el papel de los autónomos en la sociedad”. Por eso, pidió mejorar los sistemas de inspección de los falsos autónomos, que “no están en los repartidores de comida; están en el periodismo y en la comunicación”.