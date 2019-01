Abengoa amplía el plazo para adherirse al contrato de bloqueo con sus principales acreedores

Abengoa da más tiempo a los acreedores que quieran sumarse al contrato de bloqueo o lock-up que ha suscrito con las principales entidades que tienen derecho a reclamar el pago de deudas. La multinacional sevillana ha remitido un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para comunicar ha acordado ampliar la fecha límite para el cumplimiento de las condiciones previas del citado contrato hasta hasta las 23:59 del próximo día 21 de enero de 2019.

Por ello, Abengoa solicita mediante esta comunicación a los mercados que "impugnantes, entidades avalistas y acreedores del New Money 2" –tramo 2 de la deuda "nueva" de la empresa andaluza tras el acuerdo de reestructuración alcanzado en 2017, en el marco del proceso de reestructuración financiera– "y del Old Money" –deuda previa a la citada reestructuración– "que sean acreditantes que envíen las cartas de adhesión alcontrato de Lock-up no más tarde del 21 de enero de 2019 (en la medida en que no lo hayan hecho todavía)". Las cartas firmadas deben enviarse a Lucid Issuer Services Limited.

En virtud a esta petición, la compañía sevillana ha ampliado el plazo para el envío de instrucciones por los correspondientes bonistas a los efectos de adherirse al contrato de Lock-up hasta las 12:00de mañana, 18 de enero de 2019.

Abengoa confirmó el pasado 31 de diciembre de 2018 al regulador de los mercados que había suscrito el citado contrato de bloqueo con un conjunto de entidades financieras e inversores que ostentan la mayoría del llamado New Money 2, para lo que abrió un proceso de adhesión para el resto de sus acreedores financieros.

En virtud de ese contrato, los acredores firmanetes dejaban en suspenso el ejercicio de determinados derechos y acciones bajo dichas financiaciones frente a las sociedades correspondientes del grupo Abengoa hasta el 31 de enero de 2019 o cualquier fecha long-stop posterior acordada por las partes, adoptar las acciones necesarias para apoyar o implementar la propuesta de reestructuración financiera y entablar negociaciones para firmar un contrato de reestructuración antes de la fecha 'long-stop' y no vender o transmitir su deuda hasta esa fecha.

Hasta el hecho relevante de hoy, el plazo límite para el envío de instrucciones por los bonistas a los efectos de adherirse al contrato de bloqueo finalizaba ayer. El último día de 2018, la compañía ya avisó de que podría extenderse.