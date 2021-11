La junta de Abengoa se celebrará este martes al comparecer sólo el 22% del captial

La junta general ordinaria de Abengoa no alcanzó el quórum neesario para que se celebrase en primera convocatoria este lunes, ya que a mediodía, hora de inicio de la asamblea de propietarios, sólo había comparecido el 22% del capital social y era necesario un 25%.

Al tratarse de una junta presencial, hasta que no llegase la hora de inicio y se comprobase fehacientemente que no comparecía físicamente el porcentaje que. unido al que estaba presente de manera telemática, superase el 25%, no se supo si finalemente se celebraba o, como era previsible, quedaba pendiente para este martes, también a mediodía.

Incluso se dio la circunstancia de que parte del quorum telemático que había el domingo por la noche y que superaba el 24% no compareció por la mañana, con lo que la participación quedó en el 22%, lo que impidió que la suma de cualquier accionista permitiese la celebración.

La junta general ordinaria consta de seis puntos en su orden del día. El primero la ratificación no de los tres consjeros elegidos por cooptación en los consejos que se celebraron antes y después de la junta ordinaria del 1 de octubre: Clemente Fernández González, José Alfonso Murat Moreno y Cristina Vidal Otero. Las votaciones serán individualizadas. Los accionistas sindicados que mantienen la mayoría en la junta sólo apoyan a los dos primeros y no a la tercera.

En segundo lugar, se votará las cuentas anuales y la gestión social correspondientes al ejercicio 2019. También en ese caso se votará por separado en tres subapartados.

Así, primero se sometará a examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, y memoria) y del informe de gestión individual de la sociedad, así como de las cuentas anuales consolidadas (estados de situación financiera consolidados, cuentas de resultados consolidadas, estados de resultados globales consolidados, estados de cambios en el patrimonio neto consolidados, estado de flujos de efectivo consolidados y memoria consolidada), la aplicación del resultado (que fue de 487 millones en pérdidas) y del informe de gestión consolidado de su grupo.

En este punto, hay discrepancia de criterio entre los accionistas que ha ostentado la mayoría en las últimas juntas, aunque la sindicatura Abengoasahres ha dado una indicación de voto para que se apoyen las cuentas anuales y consolidadas, así como la apliación del resultado, pero se rechace la gestión social.

En tercer lugar se someterá a votación, con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la sociedad relativo al ejercicio 2019, además de la obligada delegación en el consejo para que se ejecuten los acuerdos que se adopten y los ruegos y preguntas que formulen los accionistas. Este punto también es previsible que sea rechazado, a tenor de las indicaciones dadas a los accionitas.

El cuarto punto consiste en la habitual delegación en el consejo para que inteprete, subasane y ejecute los acuerdos que de adopten. Y el quinto, ruegos y preguntas. Fuentes de la empresa señalaron que se esperan bastantes intervenciones de los accionistas (este lunes ya fueron registradas muchas pero tendrán que repteirse para este martes en segunda convocatoria) y que también es previsible que vuelvan a presentarse acciones de responsabilidad contra ex administradores, dado que en la junta anterior no se aceptó porque no se pidió de forma individualizada para cada persona. La junta, por tanto, se espera larga.

En sexto lugar se votará el complemento presentado por Inversión Corporativa y 64 accionistas para que se vote "instruir al Consejo de Administración de Abengoa para que adopte las medidas precisas para que la Sociedad se persone como perjudicada en las Diligencias Previas número 1937/2020, que se tramitan por el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, adhiriéndose tanto a la querella inicial formulada por Inversión Corporativa, IC, S.A. frente a los anteriores consejeros Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz, Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps, como a la ampliación de la misma, que se produjo el 28 de julio de 2021 y que, entre otros extremos, solicita la imputación de Christian Anders Digemose". En este punto no hay discrepancia y se espera que sea aprobado por la mayoría.