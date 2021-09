Abengoa no paga entera la nómina de septiembre en vísperas de una decisiva junta

Abengoa comunicó este miércoles a todos sus empleados en la filial operativa Abenewco 1, que no abonará este jueves entera la nómina correspondiente al mes de septiembre, en vísperas de la decisiva junta general ordinaria, que está convocada a mediodía, o para la misma hora de este viernes si se celebra en segunda convocatoria por falta de quorum.

En un correo firmado por el director general de Recursos Humanos, Álvaro Polo, la compañía informa a sus trabajadores que “la operación de liquidez” en la que han “estado trabajando se ha retrasado y no llega a tiempo para el cierre de mes” como hubiesen “deseado”.

“En estas circunstancias, desafortunadamente!, añade Polo, “no podemos atender la nómina completa para todos”, que inmediatamente añade: “Sí lo haremos para un 60% de los empleados pendientes y en un alto porcentaje para una buena parte del resto”. El también consejero de Abenewco 1 concreta que el importe disponible permite llegar a abonar hasta 2.200 euros netos por empleado.

El impago parcial mete aún más presión en la delicada situación de la empresa, que este jueves o este viernes celebra una junta general en la que el accionista mayoritario, la sindicatura Abengoashares, intentará de nuevo hacerse con el control de la cotizada, lo que ha sido impedido por los gestores actuales presentando concurso para que se suspendiera la junta convocada para marzo y eludiendo la obligación de convocar otra asamblea extraordinaria en junio y que está pendiente de que sea convocada judicialmente.

Precisamente este miércoles, Clemente Fernández González, el líder de la sindicatura, acompañado del notario de Sevilla Alberto Moreno Ferreiro, entregó las delegaciones de voto de 683 accionistas, que suman 13.670.253.452 derecho de sufragios de los partícipes. A estos hay que sumar las delegaciones telemática hechas a nombre del propio Fernández y de algún otro accionista sindicado.

La compañía, pese a que se entregaron en plazo, adujo ante el notario que no podía garantizar que se contabilizaran esas delegaciones para que contase como parte del quorum de la primera convocatoria (es necesario un 25% para que se celebre este jueves). Abengoashares ante este nuevo incumplimiento requirió por burofax al administrador concursal, EY Abogados, para que se contabilicen esos votos para la primera convocatoria, así como que también ocurra lo mismo con las delegaciones que ya tenga el consejo de administración.

Tras publicar fuera de plazo el complemento al orden del día, los accionistas renunciaron a que se votasen el nombramiento de Clemente Fernández y José Joaquín Martínez Sieso en los puntos cuarto y quinto de la junta, con vistas a que se declarase nula la junta en virtud del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Captital (LSC).

Esa renuncia no significa que los minoritarios sindicados no intentarán destituir al consejo actual, que este jueves –o este viernes– quedará en precario al cesar Cristina Vidal Otero por no ser ratificado su nombramiento en la junta, y nombrar en virtud del artículo 223 de la LSC a sus candidatos al consejo, haciendo constar que negar a los accionistas ese derecho supondría la comisión de delito. La presidencia de la junta será ejercida por decisión del Registro Mercantil por el administrador concursal, al que representará el letrado Guillermo Ramos.

Por su parte, lo comités de empresa del grupo Abengoa hicieron este miércoles un llamamiento a los accionistas y a los gestores para que lleguen a un acuerdo “que ponga fin y deje atrás la etapa vivida hasta esta fecha, con el único interés de que la empresa se ponga en marcha, empiece a crecer y se garantice el mantenimiento” del empleo.