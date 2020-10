Abengoa da un último plazo de dos semanas a la Junta o consumará la quiebra

Los minoritarios creen que existe alternativa a la liquidación

Los accionistas agrupados en Abengoashares sí ven alternativas. “Urquijo ha vendido que o su plan o el Apocalipsis evidenciando que no tiene o no quiere un plan B cuando conoce desde hace semanas la negativa de la Junta de Andalucía”, señalaron en un comunicado, en el que los accionistas lamentan que el presidente ejecutivo de Abengoa “sigue sin explicar cuál es el plan para la empresa en caso de que saliera adelante” su rescate. Entre las alternativas que plantean está una refinanciación distinta. “La deuda es alta, pero el negocio también; la compañía obtuvo el año pasado un ebitda de 300 millones y en el primer trimestre de este año, de 74 millones, no es una empresa zombi; tiene buenos proyectos y excelente talento. Lo que necesitamos es una buena dirección”, concluyen.