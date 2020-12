Andalucía, un oasis para el cambio cultural y la transformación digital

Los avances tecnológicos y las nuevas tecnologías están haciendo que el mundo cada vez esté más conectado. Las empresas, entidades públicas, organismos y ciudadanos están conectados entre sí y son muchas las ventajas que surgen en este nuevo marco de relaciones digitales. Para hablar de este nuevo modelo digital se ha llevado a cabo un Desayuno de Redacción que ha versado sobre La Transformación digital en Andalucía.

Organizado por Grupo Joly –editor de este diario– en colaboración con Telefónica, el desayuno fue moderado por Alberto Grimaldi, redactor jefe de Economía de Grupo Joly. En la mesa le acompañaron Antonio Sanz, viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía; Joaquín Segovia, director de Administraciones Públicas y Empresas Sur Telefónica España; y Francisco Arteaga, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía.

Durante el acto, los integrantes debatieron y dieron su opinión sobre temas relacionados con los procesos de digitalización, el papel de la sociedad y las Administraciones Públicas y la realidad de la comunidad en el mundo de las nuevas tecnologías.

El primero en tomar la palabra fue Antonio Sanz que afirmó que, aunque la transformación tecnológica en Andalucía ya contaba con un largo recorrido, “la situación de pandemia ha acelerado el proceso de manera definitiva”. Para la Administración Pública, las relaciones con los ciudadanos son fundamentales por lo que tienen por delante un “reto desafiante” de cara a la gestión de los servicios públicos y aspectos sociales.

En este sentido, quiso afirmar que “ya se ha abierto la era digital” y esto conlleva un “cambio cultural” en el que entran nuevos marcos sociales, de relaciones y económicos. Ante este nuevo periodo, el viceconsejero remarcó que la Administración “ha transformado su anatomía” porque la realidad impera y obliga a “ser digitales”. Antes de finalizar su primera intervención, Sanz apostó por las nuevas tecnologías como la base para dar “un salto en modernización y ofrecer un servicio ágil y eficaz”. Para el alto cargo, es fundamental estar unidos porque “estamos en ese ahora o nunca, y es el momento perfecto para Andalucía”.

Queremos hacer más útil a la Administración y lo vemos como un reto apasionante y sobre el que trabajamos

Francisco Arteaga, vicepresidente de la Confederación de Empresas de Andalucía, quiso dar a conocer su perspectiva sobre la digitalización y afirmó que ésta es “una necesidad porque es fundamental buscar la eficiencia y ya no por una cuestión económica, sino por aspectos morales y éticos”. Para Arteaga, la sociedad es imprescindible en este cambio y la eficiencia se debe “socializar con más prestaciones y necesidades atendidas por parte de las empresas”. En relación a este hilo argumental, expuso que “se debe orientar al cliente y para ello es necesario conocer las necesidades del propio usuario”.

Antes de pasar el turno de palabra, el vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, quiso remarcar dos ideas básicas. Por un lado, que las compañías y organismos públicos “deben perder el miedo y ver este cambio como una oportunidad, además de una obligación moral hacia las personas”. Por otro lado, quiso referirse a la diferencia latente en la magnitud de las compañías; “hay un desequilibrio entre las entidades y el acceso a esa tecnología”. Por tanto, recalcó la “importancia de la Administración para aplicar las nuevas tecnologías y el papel de las grandes corporaciones para que actúen como tractoras” para el avance común.

Europa tiene un reto enorme de unidad. Tenemos que verlo no como el problema sino como parte de la solución

Joaquín Segovia, director de Administraciones Públicas y Empresas Sur Telefónica España, afirmó que se estaba hablando de algo ya establecido pero que debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus “se ha producido un salto al vacío”. Durante la epidemia, Segovia quiso resaltar que “hemos podido mantenernos conectados y, de esta manera, hemos conseguido sostener la economía”. Esto se debe, entre otras cosas, a que España tiene la mejor red de Europa y es la tercera del mundo solo por detrás de Corea y Japón. Gracias a compañías como Telefónica se han podido sobrellevar estos meses con unas infraestructuras muy estables que “son fundamentales para un país” y que en España “llevamos cuidando con inversiones que en Andalucía rondan los 1.200 millones de euros solo en los últimos cinco años”. Hablando sobre la comunidad autónoma, Segovia expuso como idea fundamental para el desarrollo que “Andalucía solo se transformará digitalmente si lo hacen sus pymes”. Las pequeñas y medianas empresas deben tener acceso a esta modernización y no ver barreras económicas, de personal o miedo a gestionar el cambio ya que “tenemos muchos servicios para las pymes que conforman la gran mayoría del tejido empresarial andaluz”.

En definitiva, el director de Administraciones Públicas y Empresas Sur Telefónica España, quiso finalizar su intervención animando a realizar este cambio porque “es una gran oportunidad para crecer y tiene infraestructuras, empresas y talento para ello”.

A continuación, los expertos reunidos opinaron sobre la necesidad de adoptar los procesos y darlos a conocer a un usuario que los ve, por ahora, como una dificultad añadida.

Antonio Sanz anunció que la Administración Pública ha tomado ya las primeras decisiones y “ha puesto en marcha un decreto de Administración Electrónica que la hará más útil”. En relación a este dato, Sanz quiso echar la vista atrás y aseguró que cuando llegaron al Gobierno, “las competencias estaban triplicadas y han querido unificarlo todo en un tiempo récord”. Otra de las cuestiones que abordó fue la creación de “la Agencia Digital de Andalucía”, un organismo que “nace para reducir costes a la ciudadanía”.

De la misma forma, Antonio Sanz quiso enmarcar el futuro más inmediato de la Junta de Andalucía, una Junta que “apuesta por la inteligencia artificial y que tendrá un papel proactivo basándose en el poder de los datos. El presente avanza de manera muy rápida y es necesario estar actualizado, por lo que incidiremos en la fidelización de los jóvenes, muy importantes para nuestra Administración”.

En relación a Andalucía, la comunidad debe salvar esa brecha que existe entre los diferentes territorios, una problemática que no es responsabilidad de la cobertura ya que “la red existe, pero hay que fomentar la capacitación de la ciudadanía para ampliar su uso”. La digitalización debe ser para el viceconsejero, “un desafío demográfico y apostar por las zonas más reprimidas tecnológicamente”.

En el papel que le toca, Francisco Arteaga quiso poner de manifiesto que “las empresas deben usar bien sus activos”. Además, se refirió al término ‘descolonización’ para argumentar que se deben aprovechar “todas las oportunidades y capacidades para ser más competitivos” y, como es evidente, “Andalucía tiene talento y una oportunidad de oro vinculada al sol y las energías renovables” que se debe tener en cuenta de cara al futuro empresarial.

Durante su intervención, el vicepresidente de la CEA quiso dejar claro que se debe tener “un gran proyecto NIF para facilitar las conexiones y ahorrar en datos del ciudadano. Un proyecto así, del que carecemos, ayudaría a evitar tareas rutinarias y llevaría a una explosión de desarrollo sin precedentes”.

Joaquín Segovia, por su parte, quiso centrarse en el papel que tienen las pymes. Para Segovia, han sido muchas las tecnologías disruptivas que se han dado en muy poco tiempo, por lo que se debe “educar a los ciudadanos en este ámbito, que vean la utilidad que tienen”. Es fundamental que la población conozca y maneje de manera correcta estas nuevas tecnologías porque “no es una era de cambio, es un cambio de era”.

El 5G es un nuevo paradigma que va a cambiar la realidad. Hay que transformar la red en beneficio de las personas

Las empresas que sí han optado por este nuevo modelo han conseguido “aumentar ingresos en un 11% y reducir gastos en un 20%”. Es decir, hay que concienciar que la implantación de los aspectos digitales llevan a “mayores ingresos, reducción de gastos y, sobre todo, a la exposición a nuevos mercados”. Nos enfrentamos, según Joaquín Segovia, a un “cambio de modelo social, donde temas como la sostenibilidad o la despoblación rural son fundamentales para que otra sociedad sea posible”.

Antonio Sanz no quiso dejar pasar la oportunidad de incidir en este tipo de cuestiones y reconoció que el “sistema de licitación electrónica es fundamental ya que hay procesos que se han agilizado durante la pandemia y, además, se han adherido más de 6.000 empresas”. No hay otro camino para el cambio que la adopción del mundo digital y, para ello, la Junta de Andalucía ha llevado a término la aplicación Carpeta Ciudadana, que permite al usuario tener acceso a información particular de todo tipo de trámites con la Administración.

Antes de finalizar su intervención en el desayuno, Sanz concluyó que para que el futuro sea alentador, “uno de los ejes debe ser incentivar la intervención y relación público-privada”, tanto en España como en Europa.

En el momento que se expuso el tema sobre el viejo continente, Francisco Arteaga fue claro admitiendo que “Europa tiene un enorme reto de unidad y no se debe ver esto como un problema, sino como parte de la solución”. En relación a esto, la era digital puede sentar las bases de la política europea pero, para ello, las empresas deben ser conscientes de qué hacer y cómo. Una vez claras las premisas y solventados los interrogantes, “Andalucía debe ser consciente del papel tan primordial que juega en Europa y conocer las reglas del juego”. Por último, Arteaga expuso su creencia de que es fundamental “conocer el marco europeo” y una vez estudiado observar que “es una oportunidad enorme para España y Andalucía”.

El cierre del coloquio le tocó a Joaquín Segovia que utilizó su intervención para referirse a una idea clave; “la transformación digital afecta a las personas”. Por ello, quiso hacer hincapié en las ventajas que va a traer consigo la tecnología 5G que contará a final de año “con un 75% de cobertura de Telefónica”, o lo que es lo mismo “21.500 millones de dispositivos conectados”. Para Segovia, “estamos ante un nuevo paradigma en las comunicaciones que va a cambiar la realidad de los modelos de negocio con mejoras diferenciales en el tiempo de latencia y un ancho de banda enorme”. ¿Cuál es el reto de cara al futuro más próximo?. Pues bien, el director de Administraciones Públicas y Empresas Sur de Telefónica España, lo dejó claro; “hay que desarrollar modelos de negocio alrededor de esta nueva tecnología y transformar la red en beneficio de las personas”.