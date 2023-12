Andalucía es la cuarta comunidad con menos absentismo laboral de España

La tasa de absentismo en España en el tercer trimestre de 2023 ha aumentado 0,3 puntos porcentuales respecto al anterior (y también respecto al mismo periodo del año anterior) y ahora es del 7%, según The Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación de The Adecco Group.

En su séptimo Informe informe trimestral sobre el absentismo, la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales, este organismo señala que, en concreto, el absentismo por incapacidad temporal (I. T.), es decir, por enfermedad, se sitúa en el 5,5% (+0,3 intertrimestral y +0,5 interanual).

Otro modo de analizar el absentismo del trimestre consistiría, señala The Adecco Group Institute, consiste en calcular el número de personas que se ausentan de su puesto de trabajo . Teniendo en cuenta que en el en el tercer trimestre de 2023 la jornada pactada en nuestro país fue de 460 horas por trabajador y hubo 27 horas de absentismo por persona, podemos concluir que las horas no trabajadas por absentismo equivalen a que 1.074.897 asalariados no han acudido ningún día a su puesto de trabajo en España (-3% intertrimestral, +8,9% interanual).

Según el informe, las más comunidades más absentistas son, una vez más, el País Vasco, con una tasa de absentismo de un 9,7% (-0,1 p.p. interanuales), Navarra, con un 7,9%, (-0,2 p.p. interanuales) y Cataluña, también con un 7,9% (+0,7 p.p. interanuales).

En el otro extremo, las menores tasas de absentismo se localizan en Baleares, con un 4,3% (+0,4 p.p. interanuales), Castilla-La Mancha, con un 5,9% (-0,4 p.p. interanuales) y Canarias, con un 6% (+0,7 p.p. interanuales).

En el caso andaluz, la tasa de absentismo es ahora la cuarta más baja del país (6,03%), tras crecer 0,12 puntos porcentuales en el último trimestre y 1 décima en la comparativa interanual. Un trimestre atrás tenía la segunda menor tasa y en junio de 2022 era la última. Si nos centramos en el absentismo por I.T. este es de un 4,77%, el aumento ha sido de 2 décimas tanto en el último trimestre como con respecto a 2022.