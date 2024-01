Los productores de Almería pierden 75 millones a la semana por los bloqueos al transporte en Francia

75 millones de pérdidas a la semana. Esa consecuencia del bloqueo de las carreteras en Francia por las protestas de agricultores, según afirma el gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal), Luis Miguel Fernández,

Coexphal urgió este luines a que Gobierno español, francés y europeo lleven a cabo "acciones suficientes" para "garantizar" la "libre circulación de mercancías".

"Ahora mismo, en Almería, son las semanas que más se está exportando frutas y hortalizas del año; somos la huerta de Europa y el no poder llevar nuestra mercancía a los puntos de destino de Europa pues sería un desastre para nuestra provincia y para el sector productor y exportador de frutas hortalizas español". Fernández explica que el mercado francés supone para Almería "unos 500 millones de euros" ya que le vende unas "400.000 toneladas", pero, "en conjunto, estamos hablando de más de 2,7 millones de toneladas".

Por su parte, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha cifrado en unos 12 millones de euros las pérdidas diarias en el sector provocadas por las protestas.

En un comunicado ha denunciado no tener "conocimiento alguno" de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo español. Según sus estimaciones, cada día 20.000 camiones cruzan la frontera hacia Francia, por lo que las pérdidas serían de 600 euros/día por camión, lo que supondría 12 millones de euros de pérdidas diarias.

Los agricultores franceses 'asedian' París Los agricultores han concretado esta tarde su amenaza de proceder a un 'asedio' a París con bloqueos en algunos de los grandes ejes de acceso a la capital, mientras el presidente, Emmanuel Macron, reunía un gabinete de crisis. En línea con lo que habían anunciado dos de las grandes organizaciones del sector, la todopoderosa Federación Nacional de de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) y sus socios de los Jóvenes Agricultores (JJAA), columnas con cientos de tractores han comenzado los bloqueos. La página web de información sobre el tráfico en la región Ile de France, en la que está París, señalaba una hora y media después al menos ocho cortes de autopistas y carreteras en la región. Un convoy de decenas de tractores, convocados por la Coordinación Rural, han salido a primera hora de la mañana de la ciudad de Agen (entre Burdeos y Toulouse) en dirección de París al que se han ido sumando otros por el camino, con la intención de llegar la próxima noche al mercado de abastos de Rungis, en las afueras de la capital, para cerrar sus accesos. Pero el ministro de Interior, Gérald Darmanin, advirtió el domingo de que si por una parte las fuerzas del orden no van a impedir los bloqueos de vías en torno a París, mientras se respeten "los bienes y las personas", sí que intervendrán si los tractores tratan de entrar en París, bloquear París o los aeropuertos de la capital, Orly y Charles de Gaulle. Una unidad antidisturbios de la Gendarmería con varias tanquetas había tomado posiciones ya esta mañana en torno al mercado de abastos de Rungis, el más importante de Francia.

Estas cifras no tendrían en cuenta los daños de los camiones que han sido atacados ni, consecuentemente, el valor de la mercancía destruida.

La CETM también ha alertado de que el Gobierno francés está reclamando a los transportistas españoles que han sido atacados un pago asociado a los servicios de limpieza que se realizan en las autopistas, hecho que han calificado como una "humillación absoluta" y para el que han solicitado el "rechazo con firmeza" del Gobierno.

Solicita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que realice la correspondiente solicitud a la Comisión Europea (CE) y al Gobierno francés para que intervengan y se garantice la libre circulación de mercancías, han concluido

Otras asociaciones, como Asaja y Cooperativas Agroalimentarias, pidieron firmeza al Gobierno español y que no se quedé impasible ante los ataques vandálicos y las acusaciones que vienen desde Francia.

Fepex, la asociación que agrupa a los productores y exportadores a nivel nacional, afirmó que los agricultores franceses impiden la libre circulación de camiones y destruyen mercancías, mientras que olvidan las producciones de países terceros, y en especial de Marruecos, cuando Francia es el principal país de entrada de frutas y hortalizas marroquíes, con el 50% del total importado por la Unión Europea (UE) en 2022.

La reacción en las instituciones gubernamentales

La Comisión Europea ha pedido explicaciones a Francia por las protestas de los agricultores franceses que incluyen el bloqueo del paso a camiones que transportan productos españoles y no ve, en principio, indicios de la competencia desleal a la que ha aludido el primer ministro francés, Gabriel Attal.

Fuentes comunitarias han explicado que desde el punto de vista de la competencia, no ven "ningún ángulo", aunque desconocen a qué medidas para hacer frente a la "competencia desleal" de otros países pudo referirse Attal y señalan que, si se refiere a la diferencia de precios, eso no es "anticompetitivo per se".

Tampoco ven un posible enfoque desde el punto de vista de las ayudas estatales, pues indican que esas normas existen, precisamente para garantizar la igualdad de oportunidades evitar distorsiones en el Mercado Interior.

A la espera de que el Gobierno francés concrete estas acciones, las mismas fuentes han afirmado que la Comisión envió una carta a las autoridades francesas el pasado viernes, 26 de enero, en la que pidieron a Francia explicaciones sobre las perturbaciones causadas en la frontera y le instaron a enviar una respuesta "lo antes posible". En dicha misiva, Bruselas recordaba también que las normas comunitarias estipulan que los Estados miembro deben tomar medidas para garantizar la libre circulación de mercancías cuando aparece un obstáculo.

El ministro español de Agricultura, Luis Planas, calificó de "inadmisibles" los ataques y las trabas al tránsito de productos agrícolas españoles, y pidió al Gobierno galo que garantice la libre circulación. Planas aseguró en contacto "permanente" con el Ejecutivo francés para que la situación se "solucione". Afirmó que ha intercambiado "mensajes puntuales" con su homólogo francés, Marc Fesneau, y que hay un contacto permanente entre los Ministerios de Agricultura, Interior y Exteriores para que "se reconduzcan y solucionen" los problemas de tránsito de mercancías españolas.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, reclamó al Gobierno de España y a la Unión Europea que actúen "con contundencia". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Crespo llamó a Planas "el ministro ausente", y dijo que "hasta ahora no se ha manifestado al respecto de lo que está ocurriendo y no está haciendo un trabajo eficaz para que esto no vuelva a ocurrir".

Vox, por último, ha reclamado la comparecencia en el Congreso del propio Planas y de Óscar Puente, ministro de Transportes, para dar explicaciones sobre la crisis.