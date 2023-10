La patronal rechaza en bloque el acuerdo PSOE-Sumar sobre jornada laboral y lo califica de "populismo" y "persecución" al empresario

La patronal ha rechazado hoy en bloque el anuncio de acuerdo entre PSOE y Sumar sobre la jornada laboral, un acuerdo de investidura para bajar la jornada laboral a 37,5 horas y que ha sido duramente criticado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en el foro del XXII Congreso de directivos CEDE que se celebra este jueves en Granada, además de por los presidentes de Cepyme, Gerardo Cuerva; de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara; y de Fomento de Trabajo Nacional, Josep Sánchez Llibre. Los cuatro han coincidido en defender el diálogo social y en calificar de electoralista y populista el acuerdo, que se enmarca dentro de las negociaciones para la investidura.

"Voy a aclarar lo que se ha anunciado. Lo primero que hay que mirar es el coste por hora. El coste por hora es superior e incluso el de la Seguridad Social, que por hora subirá un 7%. Si algo funciona en este país son los acuerdos sociales y lo hemos demostrado. Si algo se ha demostrado en España son las 4.500 mesas abiertas de negociación colectiva en el país. El diálogo social es la mejor infraestructura del país, la paz social es ejemplo en Europa y algunos parecen que se lo quieren cargar. Muchos convenios ya marcan menos de 37,5 horas pero hacerlo por ley es intervencionismo, populismo, y va a afectar a los pequeños. Y lo peor es que lo hace gente que no ha visto una empresa en su vida, gente que debería pagar alguna nómina para ver qué es esto", ha explicado Garamendi.

El presidente de la CEOE ha preguntado si ya no vale el acuerdo firmado hace tres meses con los sindicatos: "¿Tiene validez hasta que al regulador se le ocurre cambiarlo? Eso devalúa el diálogo social".

Además, Garamendi ha dicho que el problema no es solo de las horas. "Hablamos de algo más grave. Nos han metido la palabra cogestión. Cuando uno monta una empresa, ¿va a venir gente que no sabe a gestionar? Son temas más peligrosos que lo de las horas. Yo tengo que decir que rotundamente estamos en contra del populismo que lo único que puede conseguir es que vayamos hacia abajo. Hay que decir ya vale. Estamos dispuestos a dialogar, sentarnos, yo me siento las veces que haga falta pero decir que lo voy a hacer por ley dentro del diálogo social, no se qué diálogo es. Con ese diálogo entre todos es como funcionan las cosas. Ahora parece que los extremos mandan y yo represento a la moderación".

También ha pedido a lo público "gestión y no populismo", "no aplicar fórmulas populistas, que solo van en contra de las empresas. Estamos oyendo no al Gobierno sino a dos partidos pero con fórmulas que pueden entorpecer el crecimiento", asegura. "Nos deberían dejar trabajar, que no nos pongan trabas, que bastante complicado está" el escenario, ha concluido.

Gerardo Cuerva: "Es una persecución en toda regla al empresario"

El granadino Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, ha dicho que la propuesta programática es una "persecución en toda regla al empresario, a los que hacemos actividades empresariales". "Cuando lo desgranas se acerca al intervencionismo económico, frena la libre competencia, el libre mercado, que es sinónimo de progreso. Esa es una parte de mi visión. Por otro lado, me parece un desprecio al diálogo social. Viene a usurpar el espacio que tienen ganado sindicatos y empresarios, que hemos negociado en los últimos 45 años buscando los mejores acuerdos. Como empresario veo un programa de persecución y por otro lado me da pena que se instrumentalice el dialogo social. No vale creer en él en un momento y otro no. Es dar una patada al trabajo de 45 años en el que España se tiene que seguir orgullosa, este no es el camino que España necesita", ha sentenciado rotundo.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Fomento de Trabajo Nacional, se ha sumado también a la crítica y ha calificado el acuerdo como "una falta de respeto a los empresarios españoles que cambiamos el país cada día, a los trabajadores, al diálogo social. Son anuncios electorales, fuegos de artificio que probablemente no se llevará a la práctica porque dudo que partidos que no comulgan con ideas izquierdistas, lo apoyen en el parlamento". Para Sánchez Llibre "hace daño a la economía productiva y a los que queremos invertir. Denota falta de seguridad jurídica que perjudica a inversiones, a la credibilidad del país y al crecimiento económico. Los empresarios necesitamos ilusión, transmitir pasión por el emprendimiento y estos anuncios que se parecen más a un programa electoral que no a un debate de investidura, perjudican a la credibilidad".

Por su parte, Javier González de Lara, presidente de CEA, ha dicho que "es una medida desafortunada, inoportuna, en un momento en el que España necesita otras cuestiones. Las ocurrencias abundan", ha asegurado.

En una mesa de diálogo en el XXII Congreso de Directivos CEDE, sobre el empresario como motor de la economía, Sánchez Llibre ha reivindicado la figura del empresario: "Somos los motores del progreso y hemos de reivindicarnos constantemente. Somos los líderes económicos, generamos progreso, invertimos, creamos empleo y esta generación de riqueza revierte a la sociedad y mantenemos la cohesión social del país".

González de Lara ha asegurado que el funcionamiento de las empresas hoy "nada tiene que ver con hace cuatro décadas. Ahora la persona en el centro de la toma de decisiones. Un concepto moderno de transformación de la sociedad a través de las personas", por lo que dicho que el reto es "que se nos vea como eje de la transformación social".

Cuerva ha insistido en que el "pilar para desarrollar nuestras funciones es la libertad. Estamos en un sistema en el que cambian las reglas de juego continuamente. La libertad de mercado, económica, tiene que imperar. Los que nos dedicamos a esto buscamos entornos ciertos, estables, en los que la norma no cambia de la noche a la mañana. Cuando alguien hace una inversión necesitamos un entorno favorable, cierto, estable. El mensaje que mando al populismo, al cortoplacismo, es que no encontramos una clase política que levante la cabeza y busque el futuro a medio y largo plazo. Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo para generar pilares básicos de libertad, estabilidad y certidumbre. Estamos inmersos en el interés partidista y cortoplacista", para lo que ha pedido "que nadie olvide que la mejor política social es que la gente tenga empleo pero el preciado estado del bienestar, que también compartimos los directivos, nace de la actividad privada, de los recursos que nuestras empresas generan y los distintos gobiernos pueden destinar a sus políticas sociales".