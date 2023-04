COAG alerta de la "crisis sin precedentes" del sector agrario por la sequía

COAG Andalucía ha alertado de la "crisis sin precedentes" que está viviendo el sector agrario andaluz debido a la dura sequía que está provocando daños en la campaña de cereales y del girasol y merma de las campañas del olivar, con la peor cosecha del siglo.

Además, la sequía está afectando a los hortícolas para fresco, los cultivos forrajeros que impactan directamente en la ganadería, al igual que la falta de pastos, y que, por segundo año consecutivo, va a impedir que se siembre en el Guadalquivir, uno de los pilares de la industria agroalimentaria andaluza, “ya no se salva ni el secano ni el regadío.”

Miguel López, secretario general de COAG Andalucía, ha aseverado que “hasta aquí hemos llegado, ya no podemos garantizar empleos y no podemos hacer frente a las deudas, no podemos más con la sequía, la nueva PAC, la subida de costes y la competencia desleal de las importaciones sin control”.

El responsable de COAG Andalucía ha declarado que “ya sólo nos queda salir a la calle y pedir auxilio al Gobierno, que está de brazos cruzados, y a la Junta de Andalucía, que no termina de concretar medidas”.

Para ello, Miguel López ha anunciado que junto con representantes del sector van a iniciar, lo antes posible, un proceso de movilizaciones contundente en unidad de acción, que no va a parar hasta que se tomen las medidas necesarias para salvar a este sector estratégico.

“El expolio está servido, la nueva PAC está enfocada a asfixiar a la agricultura social y profesional, que es la que además mantiene vivos nuestros pueblos, destrozando el tejido productivo y no dejando otra opción a los agricultores que el abandono de la actividad” ha sentenciado.

Así, según la Coordinadora, con esta maniobra especulativa, se favorece la llegada de multinacionales de distintas partes del mundo que se adueñan del agua y la tierra de Andalucía y del resto de España.

A este panorama desolador hay que sumar otra circunstancia que hunde los precios en origen, las importaciones sin control ni garantías sanitarias de terceros países, tan sólo en 2022 se detectaron más de 600 alertas sanitarias de productos agroalimentarios importados con exceso de sustancias prohibidas perjudiciales para la salud, ha indicado.

Asaja pide la reunión urgente de la mesa de la sequía

Mientras, la organización agraria Asaja ha pedido este martes una convocatoria urgente de la Mesa Nacional de la Sequía ante las "serias dificultades" que está atravesando el sector primario por la falta de lluvias.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha reclamado dicha reunión al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ante la "alarmante" situación de falta de precipitaciones y los bajos niveles de agua embalsada, que hacen necesaria la adopción de "medidas urgentes y de forma coordinada" con el resto de administraciones.

Según la organización, la ausencia de agua y el aumento inusual de las temperaturas están causando pérdidas "irreparables" en cultivos de muchas zonas de España, como en el caso de los cereales, las leguminosas y los cultivos leñosos.

Además, la ganadería está sufriendo las consecuencias de esas condiciones meteorológicas, debido a que las producciones de pastos y forrajes se han visto diezmadas y el empleo de piensos compuestos está incrementando los costes de producción, lo que conlleva un encarecimiento de sus productos en el mercado.

Las reservas de agua en los embalses llegan actualmente al 51,5% de su capacidad, por debajo de la media de la última década, y en las cuencas del Guadalquivir o del Guadiana ese porcentaje apenas es del 25,6% y al 34,6%, respectivamente.

Asaja ha advertido de que los cultivos de regadío se van a ver "seriamente comprometidos" y ha llamado a abordar la cuestión desde un punto de vista global, después de que varias comunidades autónomas hayan aprobado decretos frente a la sequía.