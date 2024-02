Cepsa lanza una nueva línea de negocio de recarga eléctrica para clientes profesionales

Cepsa anunció este lunes que amplía su oferta de recarga eléctrica a los clientes profesionales. Para dar este servicio, la energética explicó que abre una nueva línea de negocio para facilitar la movilidad sostenible a sus clientes B2B, mediante una solución de recarga eléctrica integral e inteligente para todo tipo de compañías: desde empresas de logística y mensajería a compañías de otro tipo de sectores, incluyendo servicios e industria.

Esta iniciativa, según detalló la empresa, permitirá a las compañías recargar sus flotas tanto en sus propias instalaciones (at work) como en las Estaciones de Servicio de Cepsa (on the go), ofreciendo así una oferta completa de recarga que facilite la adopción de la movilidad eléctrica en el ámbito profesional.

Los clientes profesionales pueden acceder tanto a la red de puntos de recarga ultrarrápida instalados en las Estaciones de Servicio de Cepsa como a una red interoperada de más de 5000 puntos de recarga, usando la tarjeta Starresa, el sistema de Cepsa que permite a clientes profesionales gestionar su flota y realizar pagos de forma segura. La compañía ya cuenta con 130 puntos construidos de carga ultrarrápida, situados en los principales corredores y ciudades, y avanza en el desarrollo de otros 330.

Además, Cepsa ofrece a sus clientes profesionales la instalación de puntos de recarga eléctrica en sus distintas sedes o centros de trabajo mediante el diseño personalizado de proyectos “llave en mano”, para que su flota de vehículos eléctricos pueda también recargarse en sus propias instalaciones.

Cedric Vigneau, director de Fleets & CRT de Cepsa, ha destacado: “Queremos acompañar a nuestros clientes profesionales en la descarbonización de su actividad mediante soluciones adaptadas a sus necesidades y que contribuyan a un futuro más sostenible para todos. Por ello hemos creado esta solución integral de movilidad eléctrica para clientes profesionales, en la que facilitamos la recarga desde su centro de trabajo hasta cualquier punto de España y Portugal donde necesiten llegar, gracias a la gran capilaridad del ecosistema de recarga eléctrica que estamos desarrollando”.

En paralelo, en el marco de esta nueva línea de negocio, Cepsa ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Renault Trucks, que permitirá a ambas compañías ofrecer soluciones integrales de movilidad sostenible a sus clientes, incluida la instalación de cargadores eléctricos en sus centros operativos, para facilitar la descarbonización de su actividad.

Cepsa, dentro de su estrategia 2030, ‘Positive Motion’, avanza en diferentes proyectos con el objetivo de convertirse en esta década en un referente de la transición energética. Para ello, está transformándose en una compañía más enfocada a las necesidades de sus clientes, que también afrontan sus propios desafíos de descarbonización.

La compañía busca liderar la movilidad sostenible en España y Portugal de aquí a 2030. En este sentido, está desarrollando el mayor ecosistema de movilidad eléctrica en España y Portugal y, para ello, Cepsa está desplegando una amplia de recarga ultrarrápida en carretera en ambos países. Asimismo, la compañía apuesta por el desarrollo de moléculas verdes (biocombustibles e hidrógeno verde) como vectores para descarbonizar el transporte pesado. Cepsa ya suministra diésel 100% renovable a clientes profesionales en sus Estaciones de Servicio y también trabaja para impulsar la demanda de hidrógeno verde en el transporte por carretera, para lo que se ha fijado la meta de establecer en 2030 una estación de repostaje cada 300 kilómetros, en los corredores que conectan España con Europa.