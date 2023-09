Coxabengoa aspira a cuadruplicar su negocio en 4 años hasta 3.000 millones

Abengoa prometió al mercado en 2019 que resurgía de sus cenizas mientras se dirigía hacia una disolución programada por sus gestores. Casi cuatro años después de aquella falsa promesa del entonces presidente Gonzalo Urquijo, con los restos del naufragio, la empresa que se los ha adjudicado en subasta judicial, el grupo Cox Energy, ya renombrado como Coxabengoa, cree posible no sólo hacer realidad aquella fallida resurrección, sino cuadruplicar su negocio actual y llevarlo a la una facturación por encima de los 3.000 millones de euros en 2027.

El presidente ejecutivo de Coxabengoa, y su principal accionista, Enrique Riquelme, acompañado por su nuevo CEO, Nacho Moreno, explicó a este periódico la reorganización que han hecho en las últimas semanas de la compañía multinacional y ambos detallaron el plan estratégico que han elaborado para hacer posible ese objetivo que se han marcado para el próximo cuatrienio.

Coxabengoa ha reducido drásticamente la compleja estructura societaria que tenía el grupo Abengoa y han decidido organizarlo en una matriz, Coxabengoa, y cinco sociedades que se corresponden con los cinco verticales de negocio: Coxabengoa Energy, Coxabengoa Water, Coxabengoa Infra, Coxabengoa Services y Coxabengoa Tech.

“Las tres primeras de mayor volumen de negocio son energía, agua e infraestructura, por ese orden, y el foco claro de este plan estratégico está en continuar con el EPC de terceros, pero sobre todo crecer desde ya en concesiones de energía y generación; en agua, no desinvertir nada y seguir acumulando ebitda recurrente con nuevas concesiones, y en la parte de infraestructuras, aunque concesiones ya no tiene, porque los 27.000 kilómetros de red y las 350 subestaciones que construyó ya no están entre los activos de grupo, sí tiene el equipo, el capital humano, las referencias y la maquinaria pesada para construir nuevas redes, la idea es hacer desde ya nuevas concesiones de infraestructuras eléctricas”, detalla Enrique Riquelme a este diario.

Tras esta reorganización, la empresa mantiene su actividad en más de 30 países, en cuatro continentes y el grupo cuenta con más de 11.000 personas. “El día que entramos, 18 de abril, éramos 9.505 personas, hoy superamos las 11.200 y esperamos llegar a las 11.500 de aquí a final de año, lo que supondría 2.000 personas más contratadas y ningún despido”, relata satisfecho Riquelme, quien desde el principio que ofertó aseguró la continuidad del empleo y que lo que se necesitaría sería aumentarlo.

El plan estratégico plantea que en este ejercicio de 2023, la multinacional tendrá una facturación de 736 millones, aunque Riquelme sostiene que espera que superen esas previsiones y rebase los 1.000 millones, con un ebitda de 109 millones. El plan prevé crecimientos constantes de la cifra de negocio –que ya se duplicaría en 2025– hasta superar los 3.000 millones en 2027, con una previsión de ebitda por encima de los 600 millones de euros.

Riquelme y Moreno destacan que este ambicioso plan es posible porque lo que fue Abengoa ha dejado atrás sus problemas de deuda y porque la empresa es puntera en energía, que es donde Cox tenía más experiencia, en agua son líderes mundiales en desalación.

Para contar con financiación para desarrollar los negocios de agua e infraestructuras, Riquelme sostuvo que han llegado a acuerdo de prefer equitiy con un fondo sobrenado para agua y un fondo americano basado en España para desarrollar el negocio de infraestructuras eléctricas sobre todo en Estados Unidos.

Coxabengoa es propiedad de tres accionistas. Alberto Zadoya tiene un 9%; el fondo de pensiones HNA, que tiene menos de un 5%, y el resto es propiedad de Enrique Riquelme. Todas las verticales son propiedad al 100% de la matriz, salvo la de energía, que es la única cotizada, que lo es en aproximadamente un 90% y el 10% restante es free float.

Riquelme y Moreno negaron, a preguntas de este diario, que ningún acreedor financiero del grupo Abengoa tenga participación en Coxabengoa.

La matriz por el momento no va a salir al mercado, aunque sí tiene estructura de cotizada, con un consejo con un único ejecutivo –Riquelme– y diez consejeros independientes que aún no han sido anunciados, así como comisiones de nombramientos, remuneración y auditoría. El CEO asistirá como invitado a los consejos en el modelo de gobernanza planteado.

Además del organigrama societario y las perspectivas positivas de negocio, Coxabengoa dio también a conocer su equipo de dirección capitaneado por Riquelme y Moreno, que ha sido CEO de Credit Suisse para Iberia.

José Antonio Hurtado, que proviene de Cox, será el máximo responsable de energía. Miguel Ángel Fernández será el que encabece la vertical de agua, sector en el que ya ha tenido importantes responsabilidades en el grupo Cobra. Pablo Infante, que proviene de Abengoa, estará al frente de infraestructuras. Valerio Fernández hará lo propio en servicios (que llevará el negocio de operación y mantenimiento). Por su parte, Javier García será responsable de tecnología y del gabinete de presidencia, en el que estará Álvaro Polo. Jesús Santos será director general del área de EPC. El secretario general y de servicios jurídicos es Antonio Medina, mientras que José Olivé será CFO, Raquel Alzaga será COO (responsable corporativa de operaciones) y Alejandro García será jefe de la oficina de riesgos.