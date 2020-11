La Cuenta Naranja de ING también tendrá comisiones

La Cuenta Naranja de ING, que vino a revolucionar el panorama bancario español hace ya 21 años, deja de ser una cuenta sin comisiones. La entidad neerlandesa comenzará a cobrar 10 euros al mes a algunos de sus usuarios por disponer de esta cuenta corriente remunerada, una medida que no ha pasado desapercibida habida cuenta del historial del banco, aunque realmente su impacto estará muy limitado, ya que alcanzará a unos 171.000 clientes de los casi 4 millones que tiene en España.

La medida, que entrará en vigor el día 1 de abril del próximo año, se aplicará a los clientes con más de 30.000 euros que no tengan su nómina domiciliada. A partir de entonces deberán elegir entre el cobro de la comisión o dejar de percibir la remuneración del 0,01% que ofrece este producto. La idea del banco es dejar de comercializar su Cuenta Naranja, vinculando sus beneficios a quienes contraten una Cuenta Nómina en la entidad. Claro que no todo el mundo tiene ahorrados 30.000 euros: para los clientes con saldos inferiores y sin nómina seguirá sin haber comisión, aunque sí se elimina la remuneración.

Oleada de comisiones

Aunque haya llamado la atención por tratarse precisamente de un producto pionero, ING no es el único banco que ha subido o ha anunciado que subirá comisiones. El estrecho margen de negocio con que cuentan a consecuencia de los cortos tipos de interés está propiciando un movimiento masivo hacia el endurecimiento de las condiciones por las que se dejan de cobrar comisiones. El Santander, por ejemplo, unificó sus cuentas en un su nuevo producto Santander One, mientras que CaixaBank también tiene ahora mayores requisitos para no cobrar comisión (lo anunció antes de la pandemia pero congeló la medida hasta septiembre). BBVA, Bankia, Banco Sabadell y prácticamente todas las entidades están tomando caminos similares y la previsión es que se extienda aún más. El impacto de los tipos negativos está afectando directamente a las cuentas de resultados de la banca, tradicionalmente sustentadas en la actividad de captar y prestar dinero.