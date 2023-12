Defensa recoge unos zapadores innovadores y 'made in' Sevilla

Defensa ya tiene a su disposición seis coches de combate de zapadores Castor. 100% españoles, hechos en Alcalá de Guadaíra y de camino a las bases del Ejército de Tierra, estos vehículos multimisiones suponen un avance tecnológico en la defensa española.

La Fábrica de Sistemas Santa Bárbara ha hecho entrega este miércoles de seis vehículos de combate al Ministerio de Defensa. En el acto han participado la secretaria de Estado para la Defensa, Amparo Valcarce, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el General Amador Enseñat, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández y el director de la empresa, Juan Escriña.

Este mismo miércoles han salido los primeros Castor hacia Cerro Muriano y este jueves lo harán los restantes, desde allí partirán a distintas bases de zapadores e ingenieros de toda España. Aunque en un primer momento se barajaron plazos más cortos, desde Defensa vieron necesario que estos zapadores incluyeran una barcaza antiminas, por lo que se tuvo que renegociar el contrato y se retrasaron los tiempos.

100% español

Esta es la segunda entrega de vehículos Castor que hace Santa Bárbara este año, después de que en el primer trimestre se entregara un primer prototipo para que le pudieran realizar pruebas de validación y calificaciones necesarias. El resto de carros están ultimándose en Santa Bárbara y serán entregados a lo largo del próximo año.

Valcarce ha destacado que con esta entrega se cumple uno de los "hitos" que tenía marcado el Ministerio para este año. Valcarce, ha agradecido el trabajo de la fábrica alcalareña y ha señalado que estos vehículos "responden a las necesidades de nuestro ejército", que según ha subrayado son "altamente exigentes".

Se trata del primer vehículo zapador 100% español. Diseñado en Santa Bárbara, la fabricación de su estructura se inició en Trubia, Asturias, y su ensamblaje se ha realizado en Alcalá de Guadaíra. Se trata de un carro innovador y complejo que utiliza sistemas de alta tecnología, por lo que solo puede ser manipulado por ingenieros, pues son los únicos que disponen de los conocimientos necesarios para poder manejarlos.

Abrir camino

El director de la fábrica ha explicado que se ha "diseñado y fabricado expresamente para las misiones de las unidades de Zapadores e Ingenieros de nuestras Fuerzas Armadas" y ha añadido que es "el primer nuevo sistema de armas que entra en servicio en el Ejército de Tierra para estas unidades en más de medio siglo".Si bien este diseño concreto está adaptado a las necesidades del Ejército español, desde Santa Bárbara ya han entregado modelos muy similares a otros países como Reino Unido o Filipinas.

En concreto, el Castor es un vehículo que se sitúa en la primera línea del frente y abre el camino a las tropas que vienen detrás. A diferencia de otros carros de combate, este no tiene un fin principal de ataque, aunque sí puede disparar si fuera necesario, si no que se destina principalmente a la defensa. Es un vehículo muy protegido y desde el que se pueden cumplir hasta tres funciones distintas como detectar y retirar minas antipersona o cerrar trincheras. Su objetivo no consiste en destruir objetivos duros, sino que destruye los distintos obstáculos que pueden encontrarse en un campo de batalla. Además, al tener cadenas en lugar de ruedas, puede trabajar en todo tipo de terrenos.

La fábrica sevillana ha dado también los cursos de formación de tripulación y mantenimiento que necesitan estos zapadores. Pese a la modernidad de los sistemas de este nuevo vehículo, funcionan como otros carros con los que ya cuenta el Ejército de Tierra como los Pizarro y los futuros 8x8 Dragón, la gran apuesta del Ministerio de Defensa.

Precios

Cada uno de los vehículos tiene un valor aproximado de 40 millones de euros, que se enmarcan dentro de los 667 millones de euros del presupuesto de Defensa para este 2023. Valcarce señala que "son inversiones muy importantes, pero nuestro compromiso es firme" y recuerda el compromiso del Gobierno de dedicar 2% del PIB para defensa y seguridad de cara a 2029. Asimismo, la secretaria de Estado indica que esta cifra supone un "importante compromiso del Gobierno de España con las Fuerzas Armadas, con Andalucía y con Alcalá".

Gracias a estos nuevos vehículos, el Ejército de Tierra no tendrá que volver a comprar zapadores a terceros países en mucho tiempo. Los Castor hechos en Sevilla son más modernos, más seguros y tienen más prestaciones.