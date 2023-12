Defensa ya puede estrenar seis carros de combate, 100% españoles y hechos en Sevilla

Defensa ya tiene a su disposición seis nuevos coches de combate de zapadores (Vczap) Castor. 100% españoles, hechos en Alcalá de Guadaira y de camino a las bases del Ejército de Tierra, estos vehículos suponen un gran avance tecnológico en la defensa española.

La Fábrica de Sistemas Santa Bárbara ha hecho entrega este miércoles de seis vehículos de combate al Ministerio de Defensa. En el acto han participado la secretaria de Estado para la Defensa, Amparo Valcarce, el General de Ejército Amador Enseñat, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández y el director de la empresa, Juan Escriña.

Valcarce ha destacado que con este recibimiento se cumple uno de los "hitos" que tenía marcado el Ministerio para este año. Valcarce, ha agradecido el trabajo de la fábrica alcalareña y ha señalado que estos vehículos "responden a las necesidades de nuestro ejército", que según ha subrayado son "altamente exigentes".

Los carros

Se trata del primer vehículo zapador 100% español. Diseñado en Santa Bárbara, la fabricación de su estructura se inició en Trubia, Asturias, y su ensamblaje se ha realizado en Alcalá de Guadaira. Se trata de un carro innovador y complejo que utiliza sistemas de alta tecnología, por lo que solo puede ser manipulado por ingenieros, pues son los únicos que disponen de los conocimientos necesarios para poder manejarlos.

El Ministerio liderado por Margarita Robles ha recibido seis carros de combate de los 36 que tiene acordado el Ministerio con la fábrica. Esta es la segunda entrega de vehículos Castor que hace Santa Bárbara este año, después de que en el primer trimestre entregara un carro para que le pudieran realizar pruebas de validación y calificaciones.

En concreto, el Castor es un vehículo que se sitúa en la primera línea del frente y allana el camino a las tropas que vienen detrás. A diferencia de otros carros de combate, este no tiene un fin principal de ataque, aunque sí puede disparar si fuera necesario, si no que se destina principalmente a la defensa. Es un vehículo muy protegido y entre sus principales funciones está la de detectar y retirar minas antipersona o cerrar trincheras. Su función no consiste en destruir objetivos duros, sino que destruye todos los obstáculos que pueden encontrarse en un campo de batalla. Además, al tener cadenas en lugar de ruedas, puede trabajar en todo tipo de terrenos.