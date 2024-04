Desde Alcolea del Río a más de 27.000 mesas

Ellas vienen pisando fuerte y con una amplia experiencia. Toman el relevo de una empresa consolidada pero tienen claro que asumen el reto con la responsabilidad de seguir adaptándola a los nuevos tiempos y necesidades de los clientes porque saben que es la manera de garantizar que el esfuerzo de sus padres, Antonio y Manuel, sigue dando frutos.

Mariló González Guerra y Sabrina González Lucena son dos mujeres que están dispuestas a que Alcolea del Río y Hermanos González siga siendo referente en el mundo de la restauración y el cátering aportando la formación y las nuevas formas de entender al mercado sin perder un ápice del trato personal y familiar que la casa da a cada cliente. Porque otra de las fortalezas de esta empresa son sus trabajadores “y lo implicados que están en que todo vaya bien”.

Desde esta empresa radicada en Alcolea del Río, donde dispone de 13 naves, se sirven cada día más de 20.000 comidas por toda Andalucía. Cuentan con el apoyo de cinco naves en Huelva. Pero no sólo de almacenaje. Tienen una cocina de 1.000 metros cuadrados en Alcolea, una en Huelva, otra en Jaén y esperan abrir otra próximamente en Córdoba.

La empresa de origen familiar tiene más de 40 años de vida cocinada a fuego lento para que todo tenga más sabor y sea más auténtico. Una elaboración como en casa. "Nunca le daría de comer a nadie nada que no le pondría en el plato a mi hija o a mis padres", explica Mariló González Guerra. Aquí está el secreto del éxito, sin duda.

La calidad por encima de todo y no sólo en el producto, sino en los trabajadores que participan en todo el proceso: compra de productos, elaboración y reparto o servicio. Cuando se trata de una empresa de este tipo, la infraestructura técnica y la humana tienen que ir de la mano. Actualmente tiene 120 empleados en las centrales de producción a los que se suman unos 1.200 trabajadores como monitores de comedor y puestos similares de septiembre a junio coincidiendo con el periodo escolar. Es decir, la empresa se ha convertido en un motor de empleo en esta zona de Sevilla.

Estas dos empresarias, Mariló y Sabrina, tienen la suerte de conocer las entrañas de la corporación que tienen entre manos porque también saben lo que es ponerse el mandil y atender una boda o celebración desde muy jovencitas e incluso actualmente se las puede ver como un trabajador más en eventos o servicios de catering. Pero también se han preocupado desde siempre por formarse para aportar todo lo necesario para mejorar Hermanos González. Por eso, hablan de todos los proyectos casi con la ilusión que una madre habla de los logros de sus hijos.

Más de 400 menús

El grueso del trabajo que sale desde estas naves de Alcolea del Río son los servicios para las colectividades. De hecho, el equipo de nutrición elabora más de 400 menús para dar respuesta a las necesidades de los más de 27.000 usuarios que diariamente comen de lo que sale de las cocinas de esta empresa con sede en Alcolea del Río. Entre sus clientes hay escuelas infantiles, colegios, unidades de día y residencias, servicios a domicilio y servicios a empresas, los puntos de urgencia de los centros de salud de Sevilla, Huelva y Jaén, donde también llevan la comida de profesores y alumnos de la Universidad. Toda Andalucía conoce el sabor de la cocina de Alcolea que nació en Los Rosales. A todo esto se suma su especialidad en productos de quinta gama, perfectamente listos para ser consumidos.

En cifras, actualmente sirven a 18.000 alumnos de colegios públicos, 3.500 de centros privados, mil profesionales médicos, 70 servicios en la Hacienda Mesa del Rey, 600 comidas a domicilio y seis empresas.

En la estela de aportar nuevas líneas de trabajo, la empresa ha lanzado Como en casa, una nueva marca que permite disfrutar de un guiso de cola de toro solo con calentar y emplatar. A la cola de toro se une el salmorejo en el menú de presentación de este lanzamiento. Dos productos que han conseguido la categoría de Sabores de la Provincia.

"Hemos querido que nuestros primeros productos de cocina sean representativos de la provincia de Sevilla. Nosotros somos de Los Rosales y trabajamos desde Alcolea del Río. Conocemos la riqueza de la gastronomía sevillana y andaluza. Por eso, pensamos en la cola de vacuno y el salmorejo", explica Mariló González.

La cola de toro se vende en el canal Horeca, es decir, para hoteles, restaurantes, bares y catering. Así, que lo mismo la próxima cola de toro que pida en un bar estará elaborado en la cocina de 1.000 metros que Hermanos González tiene en Alcolea del Río. Otra distribución es la del salmorejo, que próximamente se podrá ver no sólo en bares, restaurantes y hoteles, sino seguramente en algunas tiendas y supermercados.Novedades que están también relacionadas con el catering de bodas con la nueva línea Zelán. Más de 80 bodas ofrecieron en 2023. No sólo se desplazan a cualquier punto –cocina incluida – sino que tienen un espacio único para quienes no tengan claro dónde realizar la celebración. Una antigua hacienda en Carmona, Mesa del Rey, que se adapta a las necesidades del cliente. "Tenemos el personal y la tecnología necesaria para hacer en cualquier otro lugar lo que ofrecemos a los novios o a los organizadores de diferentes eventos en Mesa del Rey en cualquier otro lugar", afirma Sabrina González Lucena.

Antonio y Manuel tienen garantizada la continuidad y la suerte de que los cinco hijos con sus parejas son conscientes de la importancia de la empresa y de la fuerza que tiene. “Nuestros padres se han hecho grandes con el boca a boca y tuvieron una gran visión de futuro. Por ejemplo, cuando la Junta de Andalucía empezó a requerir el servicio de la línea caliente para el catering, ellos ya tenían las máquinas preparadas para poder dar ese servicio desde tiempo antes”, aseguró Mariló González.

Nuevos tiempos e ideas pero sin olvidar una regla que es ley en la casa: el trato personal. “Hemos pasado a un nivel importante de facturación, somos una gran empresa, pero mantenemos el trato personalizado con el cliente”, explica Sabrina González Lucena. Este es el ingrediente principal de sus cocinas: Cada cliente es exclusivo y único.

En ese camino de innovación, pretenden dar un paso más a la línea Como en casa. Se trata de máquinas expendedoras como las que hay en cualquier lugar de trabajo con café, sandwiches o aperitivos, pero esta vez tendrán platos de comida casera. De manera que los trabajadores podrán elegir entre unas ocho variedades de comida casera. “Es una solución ideal para la hora de comer en grandes empresas con productos caseros que se reponen cada día y donde habrá desde platos tradicionales a tipo gourmet. Todo dependerá de las sugerencias de los usuarios”, afirma Sabrina.

Innovaciones con comida casera

En esta especie de cantina automática los precios de los platos oscilarán entre los 3 y los 4 euros. "Es un proyecto en el que vamos de la mano de la empresa Awyater, que es la que tiene las máquinas. Actualmente estamos en conversaciones para empezar a instalarlas como prueba en algunas empresas. Estamos buscando el lugar ideal para poner en marcha esta nueva línea de trabajo”, afirma Sabrina.

Un empresa familiar que ha crecido porque como dicen Mariló y Sabrina González, "damos confianza". Tanta que durante la pandemia fueron llamados por la Junta de Andalucía para dar de comer a más de 1.000 personas mayores. Eran usuarios que acudían a los centros de día a comer y que con el confinamiento no podían salir del domicilio porque, en la mayoría de los casos, eran personas de riesgo. "Iba a ser algo para tres días porque al principio nadie sabía cuánto iba a durar y se prolongó mucho más".

Y mucha parte de ese éxito está en ese adjetivo, familiar. Las tres hijas de Antonio: Mariló, Conchi y Estefanía y sus tres yernos, Carlos Mendoza, Antonio José García y Juanma Perea trabajan en Hermanos González. Igual que los dos de Manuel, Sabrina y Raúl, además de su yerno Antonio Ojeda y su nuera Margarita Morilla. “Cada uno está en su departamento y trabajamos a una buscando un mismo fin, que es que Hermanos González continúe creciendo en calidad”, asegura Mariló.