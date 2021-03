Desbloqueado el Canal de Suez tras ser reflotado el 'Ever Given'

El portacontenedores Ever Given fue finalmente reflotado y ya navega por el Canal de Suez, donde quedó encallado y atravesado el pasado día 23, después de repetidos intentos desde la madrugada del lunes de moverlo con la ayuda de la marea alta.

La Autoridad del Canal de Suez informó de que "han tenido éxito los esfuerzos de reflotar el barco" y mostró imágenes de la nave situada en paralelo respecto a la orilla del canal, después de una semana en la que había estado en horizontal bloqueando el paso por esta destacada vía en ambos sentidos.

En el vídeo publicado por la autoridad gestora se puede ver como el portacontenedores flota en las aguas cristalinas del canal de Suez, mientras se escuchan las sirenas de los barcos para celebrar la hazaña después de varios días de labores de draga y tracción.

#BREAKING #Suez Canal Authority Reuters report, saying that the Ever Given vessel has successfully floated and entered the canal's navigational watersection.#SuezCrisis #suezcanel #السفينة_الجانحة #قناة_السويس pic.twitter.com/GyITfb11Tq