Escrivá aboga por elevar la jubilación hasta los 75 años

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivà, aboga por acometer "un cambio cultural en España" que le permita seguir la "tendencia clara" que hay en el resto de Europa, donde "entre los 55 y los 70 o 75 años se trabaja cada vez más". En una entrevista en el diario Ara, Escrivà defendió que hoy "por razones demográficas y de calidad de vida se puede trabajar más" que antes, y señaló que España es, en este sentido, "una anomalía a nivel europeo", donde la edad media de jubilación es más avanzada.

"Hay elementos que son normativos, como cláusulas de jubilación obligatorias, pero creo que es un elemento fundamentalmente cultural", indicó Escrivà. A su juicio, este elemento "cultural" se explica por el elevado paro que suele haber en España, al menos en comparación con otros países, y "por una cierta creencia de que la ocupación juvenil sustituye a la senior: pero esto no es así, está ampliamente demostrado".

Por ello, las empresa deberían "generar dinámicas para que las personas de cierta edad vayan cambiando su actividad, las horas de trabajo, la dedicación. Toda una serie de alternativas antes de retirar a estas personas del mercado de trabajo", apuntó.

Escrivà también se pronunció sobre la Ley de Extranjería, que "en algunos temas tiene un sesgo securitario" y "genera unas bolsas de inmigración irregular muy extendidas en el tiempo sin que los mecanismos de integración estén lo suficientemente establecidos".

Con relación a los ERTE, admitió que han demostrado que "se debe mejorar el nivel de digitalización y teletrabajo del SEPE", mientras que lamentó que muchos potenciales beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital no hayan pedido este subsidio, que ha debido negarse a otros solicitantes por no cumplir con los requisitos.

Por otro lado, el PP quiere que el Congreso tumbe la primera parte de la reforma del sistema público de pensiones, impulsada por Escrivá, a quien acusa de poner en riesgo la viabilidad futura del sistema. Para ello, los populares han registrado en la Cámara Baja una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, que defenderán el próximo jueves ante el Pleno con el fin de devolver al Gobierno la iniciativa.

"Es una reforma deficiente con medidas que no se ajustan al espíritu del Pacto de Toledo, que no cumple expectativas, no garantiza la sostenibilidad del sistema y es contraria a los intereses de los españoles", reza la enmienda. La reforma nace del acuerdo alcanzado por el Gobierno con los sindicatos CCOO y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme, y es la primera pata de la reforma de pensiones comprometida con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación para la recepción de fondos.