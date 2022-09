El Gobierno cita a los expertos para valorar la subida del SMI en el contexto inflacionario

El Ministerio de Trabajo ha convocado mañana a la Comisión Asesora en materia de salario mínimo interprofesional (SMI), una reunión en la que se hablará de cómo adaptar la evolución del SMI a la nueva coyuntura económica del país, con la incertidumbre al alza y una inflación disparada.

La propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, presidirá la reunión de este grupo de expertos que se reúne un año después de que emitieran un primer informe de recomendaciones para actualizar el SMI.

Díaz ha comentado estos últimos días que el objetivo de este encuentro es "encomendar nuevas tareas" a los expertos, lo que podría traducirse en elaborar nuevas propuestas para 2023 teniendo en cuenta los últimos datos de la inflación, que se situó en el 10,8 % en julio y en el 10,4 % en agosto, según el dato adelantado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero no es la inflación lo único que ha variado desde que esta comisión asesora presentara sus propuestas en junio de 2021, sino que también han cambiado otros indicadores, como el salario medio de los trabajadores, algo que ya previeron los propios expertos y por ello plantearon la opción de que se revisara con información actualizada.

En aquel momento se tuvo en cuenta el salario medio de 2018 (24.009,12 euros), pero según la encuesta anual de la estructura salarial correspondiente a 2020 -la última de la que dispone el INE-, el salario medio ha subido casi un 5 %, hasta los 25.165,51 euros (27.642,52 euros en el caso de los hombres y 22.467,48 euros en el de las mujeres).

Con estas cifras encima de la mesa y aplicando la recomendación del comité de que el SMI alcance el 60 % del salario medio, éste alcanzaría los 15.099 euros anuales, es decir, 1.078 euros al mes en 14 pagas. Desde el 1 de enero de este mismo año, el SMI es de 1.000 euros brutos en 14 pagas.

Yolanda Díaz ha dicho que el SMI debería subir por encima del 60 % debido a la situación económica de "máxima incertidumbre" en la que se encuentra el país y ha recordado que el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores establece que la inflación y la situación económica son dos factores que también se deben tener en cuenta a la hora de establecer esa revalorización.

Por eso, ha pedido a la CEOE "un compromiso con su país", aunque no se ha mostrado muy esperanzada con ello, ya que en la negociación de la última subida del SMI "la patronal no hizo una gran batalla (en contra) pero no formó parte del acuerdo".

Diferente opinión ha mostrado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha insistido en que la patronal, los empresarios, tienen "un sentido común muy saludable" y saben que es mejor alcanzar un acuerdo en torno a este asunto que tanto afecta a las personas que menos tienen.

Además, ha querido dejar claro que todo el Gobierno está comprometido con la subida del SMI hasta el 60 % del salario mínimo, pero que espera que se haga con el acuerdo de los agentes sociales.

Las posiciones de cada una de las partes ya se han puesto encima de la mesa. Por ejemplo, UGT exige que suba un 10 % para compensar el alza de la inflación -hasta los 1.100 euros al mes, en lugar de los 1.049 euros previstos- y califica de "desfasadas" las propuestas del comité de expertos.

Desde la CEOE, su vicepresidente, Lorenzo Amor, cree que hacer anuncios sobre el SMI a finales de agosto, a cuatro meses vista y con la incertidumbre que hay, tiene más de "clave electoral o de proyectos personales que lo que necesita la economía".

"Cuando llegue finales de noviembre o principios de diciembre estaremos dispuestos a hablar y escuchar, pero quien sube el SMI es el Gobierno", ha subrayado Amor, quien considera que a la hora de establecer la subida se debe tener en cuenta la evolución del empleo, de la productividad o de la economía.

Así, ha querido dejar claro que la CEOE nunca se ha negado a una subida moderada cuando ha habido buenas condiciones, pero en la actualidad hay que analizar los indicadores y entonces darán su opinión en función de "cómo esté la coyuntura económica".