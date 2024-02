El Gobierno se reunirá con las organizaciones agrarias para tratar el "problema laboral" del campo

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que este jueves ha convocado el próximo martes, 13 de febrero, a las organizaciones agrarias para tratar el "problema de mano de obra" en el campo y ha cifrado en 100.000 los empleos que se han perdido en este sector en 10 años.

Durante su intervención en un desayuno informativo en Madrid, la ministra ha explicado que quieren escuchar al sector y ha remarcado que espera encontrar la maneta de "ahondar en esa migración circular, ordenada y regular" en la que están trabajando. El sector agrario, recordemos, se ha quejado de no poder asumir la fuerte subida del Salario Mínimo Interprofesional de los últimos años; y ha criticado duramente la reforma laboral por no adecuarse a la realidad del campo, al no encajar bien la figura del fijo discontinuo.

"En 10 años se han perdido más de 100.000 empleos en el campo", ha insistido Saiz, al tiempo que apostado por coordinar la acción del Gobierno y ponerla al servicio de los problemas de este país.

Respecto a las protestas de los agricultores, ha insistido en que "el campo ha estado en la agenda política del gobierno desde hace muchísimo tiempo, desde siempre" y ha añadido que "el diálogo y la escucha es constante a la reivindicaciones del sector".

En este sentido, ha puesto en valor la Ley de la Cadena Alimentaria y ha recordado que ayer mismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, se comprometieron a "profundizar en su aplicación".

Saiz también se ha referido al "importante paquete de ayudas de más de 4.000 millones" y al "fuerte compromiso" de trabajar para que la PAC "sea mucho más efectiva".

"Los problemas se solucionan escuchando las reivindicaciones y con un diálogo permanente", ha subrayado