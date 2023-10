Invertir en bolsa o cómo dar estabilidad a tu futuro financiero

Si le preguntaran si tiene usted cultura financiera, ¿Qué diría?. ¿Qué sabe acerca de invertir en bolsa?¿Lo hace? ¿Por qué invertir y no solo ahorrar? ¿Cómo funciona la inversión en renta variable?, ¿Cuándo es el mejor momento para empezar a invertir? Lo cierto es que llevamos años escuchando en los medios e Internet a coachs de la Bolsa y conociendo los testimonios de expertos que ponen sus conocimientos sobre inversión al alcance de todos. Porque, en el contexto actual, es un tema que ya no nos debería ‘sonar a chino’, especialmente para los jóvenes, pues sobre ellos planea la incertidumbre del futuro, la gran duda de si el sistema de pensiones actual será sostenible cuando los veinteañeros de hoy peinen canas mañana.

Para reflexionar y dar algunas claves sobre por qué es bueno invertir en bolsa y que se puede hacer a cualquier edad, Grupo Joly y Bestinver (Grupo Acciona) llevaron a cabo este miércoles un interesante encuentro en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla titulado ¿Por qué invertir en Bolsa?, que contó con la asistencia de numerosos jóvenes universitarios y que, además, se pudo seguir en directo vía streaming.

Ante la atenta mirada del prometedor y joven alumnado, quisieron dar su punto de vista y su experiencia tres expertos en la materia: Raquel Martínez, analista senior del equipo de Renta Variable Internacional de Bestinver (Grupo Acciona); Carmen Barroso, vicerrectora de Análisis y Planificación Estratégica de la Universidad de Sevilla; y Ramón Padilla, delegado territorial del Comité de Servicios Asociados de EFPA (Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros) en Andalucía Occidental.

“Invertir en fondos es invertir en tu propio futuro”, es el mensaje que lanzan los expertos

Alberto Grimaldi, subdirector de Diario de Sevilla y responsable de la información económica de Grupo Joly , moderó esta estimulante mesa y comenzó recordando que, precisamente, ésta se había organizado con motivo del Día de la Educación Financiera, el pasado 2 de octubre. A lo largo del debate los tres expertos desgranaron las diferentes ventajas, riesgos y oportunidades que brinda invertir en bolsa con conciencia y desde que se es joven y se percibe, quizás, una pequeña paga familiar. Conclusión: nunca es demasiado pronto para empezar a invertir. Es más, invertir en renta variable desde la juventud y poco a poco, puede ser una buena manera de construir un buen futuro financiero.

Así, se comenzó hablando sobre cómo, en el largo plazo, uno de los activos que mayor expectativa de rentabilidad ofrece es la renta variable. Para estos expertos, “invertir en bolsa es invertir en negocios de empresas reales y acompañarlas en su trayectoria a futuro”. Los inversores tienen a su disposición muchas herramientas o mecanismos para canalizar esa participación; como, por ejemplo, los fondos de inversión, que ofrecen la posibilidad de construir carteras diversificadas.

Según Raquel Martínez, a la hora de ahorrar para el futuro, “los jóvenes gozan de un valioso activo: tiempo. Tiempo para planificar sus finanzas y tiempo para hacerlas crecer invirtiendo. Al poder marcarse objetivos a largo plazo, los jóvenes pueden aguantar mejor en momentos de volatilidad y beneficiarse en mayor medida del impulso del interés compuesto”. Así, para la analista de Bestinver, “para conseguir alcanzar objetivos financieros a futuro, es imperativo invertir el ahorro, es decir, poner a trabajar el dinero y verlo crecer para ser autosuficiente en el futuro. El ahorro que se mantiene parado o debajo del colchón pierde poder adquisitivo, ya que la inflación, que es un enemigo invisible, erosiona su valor real con el paso del tiempo”.

Desde el punto de vista académico, Carmen Barroso también considera necesario e importante invertir desde la juventud y abogó por la organización de un mayor número de jornadas y seminarios como estos para acrecentar el conocimiento sobre este tema. La vicerectora aseguró que la idea que siempre traslada a sus alumnos en el aula es que “invertir a lo largo de la vida es totalmente necesario para crecer, personal y profesionalmente, que es uno de los mecanismos que tenemos para lograr que parte de nuestros ahorros consigan rentabilidad futura”. Y añadió, “siempre les decimos a los estudiantes, que la vía más sencilla para todos son los fondos, porque con una cuantía muy pequeña puedes empezar”.

Aseguran que es clave gestionar bien la inversión para minimizar el riesgo que conlleva

Uno de los conceptos que más se repetía durante el debate es el medio y largo plazo, claves en la rentabilidad de los fondos de inversión. “Estadísticamente se ha demostrado que invertir en bolsa a medio y largo plazo es el mecanismo más rentable”, explicó Ramón Padilla. “Y yo añadiría el concepto de disciplina. Es muy necesaria. Primero tenéis que pensar y aprender el concepto de ahorrar, una vez que lo hayáis aprendido tenéis que poner a trabajar ese dinero. Eso es invertir”, aconsejó el consultor.

Con paciencia y de la mano de los expertos

Esta idea enlazó con otra que es uno de los principales errores en los que se suele caer: la impaciencia por querer resultados inmediatos pasa factura a los inversores jóvenes y muchas veces, éstos pierden dinero. Sin embargo, como señalaron estos expertos, la consistencia en la inversión hace la diferencia, aunque sea a base de aportaciones pequeñas.

Además, los inversores siempre cuentan con profesionales en el mercado que pueden acompañarlos en esa planificación e inversión de sus ahorros, como es el caso de Bestinver. “Hay una oferta tan grande de opciones de fondos de inversión que hay que exprimir”, indicó Raquel. “En Bestinver tenemos a más de 40 profesionales, gestores y analistas que cada día estudiamos las compañías. Invertimos en empresas que cumplan los criterios y tengan valor”, y animó a los jóvenes a invertir en aquellas temáticas que les gustan: “para hacerlo más interesante es mejor invertir en aquellos temas en los que tienes inquietudes, como la sostenibilidad, el consumo, etc”, apuntó.

Por su parte la vicerectora admitió que “esa inmediatez sí la percibo en las aulas, en el entorno juvenil. Por ello es fundamental que los alumnos tengan mayor conocimiento de que invertir en bolsa necesita tiempo, paciencia, ser consciente de que los rendimientos van a llegar pero que es necesaria una estabilidad en todo el proceso”.

En el debate también se quiso desmitificar la palabra riesgo, que va pareja a inversión. Para Barroso, “lo importante es tener conocimiento, cultura financiera, estar al día de todo lo que ocurre en nuestro entorno económico, y esto no solo para nuestros estudiantes, sino para toda la población. Hay que dejar claro que el concepto de inversión siempre conlleva un riesgo, lo importante es como gestionar esa inversión para minimizar ese riesgo”. Idea en la que coincidieron también sus compañeros. “Exacto, hay que contemplar la planificación financiera, no puedes invertir si vas a necesitar el dinero en un mes”, puntualizó Raquel.

“Invertir no es como ir al casino y ganar rápido, es como regar una planta día a día y ver resultados”, afirmó Raquel Martínez

Para Ramón existe un mayor riesgo si se dan tres situaciones: “uno, confundir invertir con especular; dos, usar el dinero acorto plazo y tres, dejarte llevar por las emociones”. Y dio un consejo a los presentes. “Que no os confunda el tener ganancias rápidas en un momento determinado. Conozco a alguien que le ha pasado especulando con fondos y, dejándose llevar por la euforia, al final perdió esa liquidez ”.

Como cierre, varias ideas fuerza de cada especialista. Para Ramón Padilla invertir en renta variable, es invertir al final en el desarrollo de la economía”. Raquel Martínez hizo un símil: “invertir no es como ir al casino y ganar dinero rápido. Es como regar una planta día a día y así ver los resultados”. Carmen Barroso resumió: “El inversor cree que está contribuyendo también a mejorar la sociedad. Sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento el mundo no evoluciona”. [La jornada puede volver a verse en YouTube en el link https://www.youtube.com/ watch?v=aWB993g7R80].